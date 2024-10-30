追不到酒店女公關7刀殺了她再猥褻 凶手見媒體鏡頭...不說話

男子陳冠霖2023年3月持水果刀刺殺酒店張姓女公關、猥褻得逞，台北地院國民法庭依攜帶凶器強制猥褻而故意殺害被害人罪判他無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今審理，但因事涉性侵害，今天開庭不公開。

陳冠霖（57歲）2022年12月到台北市中山區的酒店消費，認識花名「伊伊」的張女後念念不忘，常上門捧場。張女不願出場性交易，請酒店幹部盡量避免陳點她檯，但陳找盡各種理由和張女連繫；若真的無法避免，幹部們也會特別注意兩人互動。

2023年3月2日晚間，屢屢遭拒的陳冠霖帶著預藏的水果刀，前往酒店說「這是最後一次找伊伊陪酒」，酒店人員先安排其他兩名女公關陪陳拖延時間，等張女上班後，店家再跟陳約法三章，要求不能做出過分舉止，才留張女和陳在包廂獨處。

等張女進入包廂，陳冠霖一喝就到天亮，清晨酒店要打烊時，陳再度要求女方出場，雙方爆發爭執。陳掏刀朝張女腹、胸、頸部連刺7刀，張女不僅肝臟被刺穿、肋骨被切斷，連凶刀都斷成兩截，下手凶狠。

酒店人員聽到張女尖叫，衝入包廂時，陳跨坐在張女身上，猥褻躺在血泊中的張女。陳因酒醉又背對門口，沒注意工作人員已進入包廂，被強行拉起前還在親吻女方胸部，張女送醫不治。

北院審理期間，陳否認有攜帶凶器強制猥褻犯行，並稱死者在包廂內對他提供秀舞服務時，他有以身體碰觸女方乳房、撫摸外陰部，並非在殺害對方時強制猥褻。

台安醫院鑑定，陳冠霖思考彈性不佳，轉換規則的能力較差，雖能順利完成高職學業，但成績都是及格邊緣，自退伍後從事急診櫃檯工作多年，也在診所擔任櫃檯，常被責備動作過慢，社交和溝通能力弱。陳有酒精使用疾患、重度的診斷，但無證據顯示他有思覺失調症、妄想症等。

死者胞弟表示，無法接受陳以金錢換取死者生命，希望判陳死刑；父親批評陳犯後硬拗，「不知道怎麼幫我女兒出一口氣」。北院審酌陳出獄後，可能再接觸酒精，社會復歸可能性非高，判他無期徒刑，褫奪公權終身。