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影／后豐墜橋案纏訟22年無罪 王淇政帶幼兒聽判：把家完整起來

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中教師陳琪瑄22年前墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯在場，被依殺人罪判刑確定，2019年再審獲無罪，最高院二度發回，今天第三次判無罪，王今在律師、平冤團體的陪同下出庭聽判，帶著年幼的兒子一起，王說，不能沉溺在不好觀念裡，已努力展開新生，「把家完整起來」。

王淇政說，有律師、平冤團體等人一路的努力，才能有這樣的結果，「只有百萬分的感謝」，不要在這樣折磨大家了，今天帶著小朋友出庭，主要是此案開啟再審，他從外役監獲釋後，必需開拓自己的人生，人生不能沉溺在過去不好的觀念裡，有規畫自己的人生， 「努力重新走出一條路、把一個家完整起來」。

王淇政說，今天聽庭時，雖然沒有聽到法官說此案已經確定，「相信沒有比之前更糟的生活了」，所有的煎熬都已經過了。

洪世緯則說，謝謝律師、平冤團體的伙伴的「一路相挺」，此案已歷經20多年，十分感謝家人、同事從案發迄今也都一路支持，只有感謝。

今天上午，涉案被告王淇政、洪世緯與義務律師、聲援團體等數十人，一起到台中高分院聽判，二人在聽判結束後，在律師、聲援團體的陪同下，在台中高分院門口舉辦簡單記者會，分享第三次聽到判決無罪的心情，王也帶著1歲多的兒子，一起到庭。

2002年12月7日凌晨，台中教師陳琪瑄與王淇政在后豐大橋談判時墜橋，王姓證人證曾在案發地50公尺外，見王淇政、洪世緯合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟，但王、洪始終否認涉案，也通過測謊，但仍在歷審被認定涉犯殺人罪，王、洪分別被判15年、12年6月徒刑定讞。

義務律師在2013年申請再審，最高法院2018年2月以王姓證人證詞前後不一，裁定開啟再審，2019年底，台中高分院以證人證詞遭汙染，改判無罪；檢方上訴後，最高院撤銷發回，2021年底再更審，仍判判無罪，檢方在2022年上訴，2023年最高院撤銷發回，再更二審今日審結宣判，仍判二人無罪。

纏訟22年的后豐大橋女師墜橋案，再更二審今宣判，仍判王淇政（右）、洪世緯（左）無罪，王抱著年幼的兒子到場。記者陳宏睿／攝影
纏訟22年的后豐大橋女師墜橋案，再更二審今宣判，仍判王淇政（右）、洪世緯（左）無罪，王抱著年幼的兒子到場。記者陳宏睿／攝影
后豐大橋女師墜橋案再更二審今判無罪，王淇政帶著幼子，與洪世緯、律師、平冤團體在台中高分院外開記者會。記者陳宏睿／攝影
后豐大橋女師墜橋案再更二審今判無罪，王淇政帶著幼子，與洪世緯、律師、平冤團體在台中高分院外開記者會。記者陳宏睿／攝影

人生 律師 殺人

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