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桃環保局AI智慧監控 查獲觀音工業區鹼水汙染樹林溪

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市環保局表示，位在觀音區河川（海岸）水質連續自動監測站偵測樹林溪下游出海口水質pH值異常升高，稽查人員查出汙染源為觀音工業區內某電路板製造商，已要求改善也會罰款。

業者排放鹼性汙水至雨水下水道流入樹林溪中，依違反水汙染防治法第28條告發，可處1萬元以上600萬元以下罰鍰，現場開立限期改善通知書。

環保局稽查報案中心25日接獲自動監測站通報後，當天派員前往樹林溪向上游循跡，發現有可疑廢水從觀音工業區雨水放流口排放至樹林溪中，經檢測放流口水體pH值已達9，現場稽查人員立即通知觀音工業區汙水處理廠關閉雨水放流閘門，阻止汙染水持續流入樹林溪，並查獲汙染源為一家印刷電路板公司，因製程操作不慎造成鹼性化學物質流入雨水道。稽查人員在該公司旁雨水道測得pH值高達12，環保局當日下午已派抽水車到該事業廠區將雨水道異常廢水抽至廢水處理設施，並續派至雨水放流口進行應變動作。

局長陳世偉表示，環保局近年致力發展AI監控設施，配合海保署政策針對出海口區域設置河川（海岸）水質連續自動監測站，24小時監控河川出海口水質狀態，未來會積極擴展AI監控能力，由河川出海口區域向上游工業稠密區設置小型水質連續自動監測站，為桃園的自然生態環境，也為民眾的生活品質把關。

稽查人員進入廠區追查汙染源。圖／環保局提供
稽查人員進入廠區追查汙染源。圖／環保局提供

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