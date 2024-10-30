女藝人豪宅玩吹牛…他一直被罰酒抓狂拿刀砍殺 最終判關5年定讞

顧姓女藝人和許姓好友到台北市內湖區豪宅找吳姓男子飲酒，3人也玩吹牛、擲骰子，吳懷疑2女串通不斷讓他罰酒，發狂拿水果刀砍殺，吳的阿公出面阻止，2女報案送醫保住性命。一審依殺人未遂罪判7年徒刑，二審因吳與被害人和解而減為5年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2022年1月4日深夜，吳和顧姓女藝人、許姓大學女同學在阿公家喝酒吃宵夜，期間玩吹牛、擲骰子等遊戲助興，但吳因玩輸不斷被罰喝酒，他認為是2女串通，便跑到廚房拿水果刀砍人；顧女抵抗掙脫，逃往吳的阿公門外求救未果，躲進廁所內反鎖。

阿公聽到爭吵聲出門制止，顧女報警求救，2女就醫、保住性命。顧女右頸部撕裂傷，縫18針，左中指縫3針，頭皮也縫2針；許女則是右後腰有穿刺傷，合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎，還疑有創傷後壓力疾患。

吳聲稱是顧女、許女先持刀攻擊，他才正當防衛，奪刀不慎而揮砍成傷。顧女一審審理時證稱，她背對吳想跑，就已被砍到脖子，尖叫後想逃，又被攻擊頭部，吳當時說「要殺人，看我敢不敢，不相信我會殺人嗎？」許女說，當時她對吳喊「你不認識人囉，她是你朋友」，顧女被砍噴血後，隨後她也被吳揮砍成傷。

一審認為吳案發後酒測值為每公升0.89毫克，就醫時未泥醉，與一般精神正常人無異，依2個殺人未遂罪各6年刑，合併執行7年。檢察官與吳皆上訴，吳仍否認有殺人犯意，但二審從他所使用的刀具、用法、被害人受傷部位、傷勢，認定吳有殺人犯意與犯行，辯詞不足採信。

吳因上訴後與2名被害人和解，2女也表示願意原諒，二審改判各處4年6月徒刑，應執行5年徒刑；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。