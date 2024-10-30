能上訴？后豐墜橋案再更二無罪 律師提關鍵爭點拚確定

台中教師陳琪瑄在22年前墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯在場，被檢警認為涉有重嫌，二人被依殺人罪判刑確定，後續因證人證詞前後不一，最高院重啟再審後，二人獲判無罪，最高法院後續二度發回，今天再更二審，仍判無罪，是否能再上訴，或告確定，合議庭今宣判時未明說，義務律師團主張，此案開啟再審後，已歷經6年多、三次無罪，應符合妥速法的規定，屬檢方不得上訴而告確定。

此案的義務律師黃虹霞、邱顯智、余柏儒、劉繼蔚、李宣毅等人主張，此案是在20025年展開通常審理程序，2018年2月最高院發回，開啟再審，2019年12月第一次再審無罪，若從開啟再審的時間點起算，迄今已有6年8月9天，三次獲判無罪，應已符合刑事妥速審判法第8條的規定，屬檢方不得上訴案件。

此案宣判時，也補充有關刑事妥速審判法與相關審理期程的書狀，交給審判長張智雄、陪席法官游秀雯、受命法官林源森組成合議庭審酌，不過審判長面對律師詢問，此案是否可以上訴，或已告確定時，沒有正面答覆，僅稱全案的判決書已製作完成，將後續公告，交給檢辯雙方與當事人。

今天上午，涉案被告王淇政、洪世緯與義務律師、聲援團體等數十人，一起到台中高分院聽判，二人在聽判結束後，在律師、聲援團體的陪同下，在台中高分院門口舉辦簡單記者會，分享第三次聽到判決無罪的心情，王也帶著1歲多的兒子，一起到庭。

2002年12月7日凌晨，台中教師陳琪瑄與王淇政在后豐大橋談判時墜橋，王姓證人證曾在案發地50公尺外，見王淇政、洪世緯合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟，但王、洪始終否認涉案，也通過測謊，但仍在歷審被認定涉犯殺人罪，王、洪分別被判15年、12年6月徒刑定讞。