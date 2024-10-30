基市議員張顥瀚涉詐助理費羈押禁見 抗告高院已分案

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費，基隆地方法院23日裁准羈押禁見，張抗告，台灣高等法院今天早上收到基院轉呈的卷宗，隨即完成分案。是否繼續羈押，合議庭評議後決定。

張顥瀚2018年11月25日就職市議員，基隆地檢署接獲情資，指張自2019年1月起即低薪高報請領助理費，並以張母為人頭助理，請領助理費。檢方22日指揮廉政署人員持基院核發的搜索票，前往張顥瀚服務處等5處地點搜索，帶回張、陳姓助理和張母偵訊，另有4名證人協助調查。

檢廉調查，陳姓助理實際支領的薪資，低於向議會申報請領的助理費，5年多來差額約60萬元。張顥瀚僱用2名助理，幾次當有人離職，新人尚未雇用前的空窗期，張會用母親名義向議會請領助理費，合計10多萬元。

張顥瀚否認貪汙，辯稱相關公費都用在公務上，沒有中飽私囊。檢察官認定張涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪嫌疑重大，有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，向基院聲請羈押禁見獲准。陳姓助理以10萬元交保，張母請回。