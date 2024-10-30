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質疑總統大選作票 中選會告網紅愛莉莎莎等21人均獲不起訴
今年初總統大選後，網紅愛莉莎莎疑似不滿選舉結果，在IG轉貼投開票所影片發文稱「作票才輸我真的無法喔」，並獲20名網友轉發，連同愛莉莎莎共21人全遭中選會告發涉嫌加重誹謗，台北地檢署今依罪證不足將21人全不起訴。
今年1月13日總統大選結束，由民進黨賴清德勝選成為下一屆總統，選前曾公開力挺民眾黨總統候選人柯文哲的愛莉莎莎，當晚在社群網站上，原本只說「難過一天就好，明天開始要振作」，但後來開始轉貼選務人員處理投開票作業過程的影片，表示「監票團隊傳來的，我輸得起但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」
此外，愛莉莎莎還在影片中質疑選務人員記錯票數及未確實亮出選票等，相關影音與言論都遭網友轉傳。事後中選會完成蒐證，將愛莉莎莎及涉嫌轉發影片音的網友，全部依加重誹謗罪嫌移送法辦。
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