線上賭場隱身高雄市警局附近商辦 性感荷官月吸逾億賭金
高雄黃姓男子承租高雄市警察局附近商辦經營線上賭場，以每月5、6萬元高薪聘請多名貌美女子擔任荷官，讓賭客線上下注百家樂，從2022年成立至去年9月被查獲為止，每月賭金收入估逾1.5億元，高雄地檢署偵結，今依賭博等罪嫌起訴黃男等19人。
檢方調查，黃男在身分不詳的金主支持下，前年4月起看中高雄市警局附近一間商辦大樓空間，租下後聘請多名正妹擔任荷官，讓賭客看直播下注百家樂，若有贏錢，點數則可以1比10比例兌換賭資，再經第三方支付出金。
高雄市警方去年9月獲報，大動作前往該賭場搜索，當場逮到李姓、蕭姓等16名正妹荷官與工作人員，並循線查獲主嫌黃男等人到案。該線上賭場從前年4月成立起，每月下注賭資達1億至1.5億元，黃男再從中抽取0.5%利潤。
檢方發現，該賭場運作縝密，要求荷官需熟背特定人士電話、姓名，若碰到警察查緝，便可以說出該特定人士身分，且遇到專案期間，早班工作人員還會提醒大家注意監視器，切勿睡覺，熟記姓名是為確保製作筆錄時，可以明確供出老闆是誰。
檢方認為，雖該賭場由黃男等人設立，李姓荷官等人未必實際參與營利，但綜合荷官與黃男等人關係，正為一定規模的賭博犯罪衍生的細密分工模式，形成賭博罪的共同正犯，今偵結起訴黃男及其下荷官共19人。可上訴。
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