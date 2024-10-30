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三度無罪！后豐大橋女教師墜橋案 再更二審今仍判無罪
台中教師陳琪瑄在22年前墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯在場，被檢警認為涉有重嫌，全案經審理後，二人遭依殺人罪判刑定讞，後續因證人證詞前後不一，最高院重啟再審後，二人二度獲判無罪，高分檢上訴後，最高院去年發回再更二審。今日宣判，仍認定證人證詞與科學證據不符，撤銷一審有罪判決，改判無罪。
2002年12月7日凌晨，台中教師陳琪瑄與王淇政在后豐大橋談判時墜橋，王姓證人證曾在案發地50公尺外，見王淇政、洪世緯合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟，但王、洪始終否認涉案，也通過測謊，但仍在歷審被認定涉犯殺人罪，王、洪分別被判15年、12年6月徒刑定讞。
義務律師在2013年申請再審，最高法院2018年2月以王姓證人證詞前後不一，裁定開啟再審，2019年底，台中高分院以證人證詞遭汙染，改判無罪；檢方上訴後，最高院撤銷發回，2021年底再更審，仍判判無罪，檢方在2022年上訴，2023年最高院撤銷發回，再更二審今日審結宣判。
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