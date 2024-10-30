不當改裝車橫行危害交安 南市4小時查獲19件違規

不當的改裝車體、電氣設備，都是發生交通事故的主因。台南市警方昨晚在民權路4段執行「環警監聯合稽查」，4小時舉發19件違規。其中1輛機車改裝車燈光線強烈，直射眼睛，強烈眩光，嚴重影響用路人視線，警方依違反道交條例18條規定，將罰處2400元以上9600元以下罰款。

為了防制改裝車輛危及交通安全，台南市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，昨晚6點至10點在中西區民權路4段中油安平古堡站前執行「環警監聯合稽查」專案勤務，透過跨部門合作，提升執法強度。

專案勤務主要針對改裝車燈、高音喇叭、排氣管如翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、無照駕駛等惡性違規取締。員警主動攔查一輛配有改裝車燈機車，該車燈因光線強烈且直射眼睛，易造成強烈眩光，嚴重影響用路人視線，影響交通安全。4小時一共依道路交通管理處罰條例第16、18條取締改裝車輛18件以及通報改裝排氣管噪音車輛1件。