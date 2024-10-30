偵查隊長陳彥錦「4度」性侵女隊員 強制性交罪重判7年

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦被控4度性侵女隊員，涉犯強制性交等罪，陳否認犯罪，全案本已訂6月7日宣判，不過再加開辯論，台北地院今天宣判，陳彥錦4罪判處應執行有期徒刑7年。可上訴。

合議庭依3個「公務員假藉職務機會犯強制性交罪」判陳彥錦各5年、4年10月、4年6月，再依「公務員假藉職務機會犯強制性交未遂罪」判陳有期徒刑2年6月，訂一應執行刑。

據了解，2020年9月陳彥錦與被害人共同乘一車，趁共坐後座的機會性騷擾對方，但性騷擾案已逾告訴期，被害人沒有提告。

台北地檢署指控，陳彥錦於2020年12月起至2022年6月，分別在住處、車上、辦公處所等地違反被害女子的意願對其強制性交4次，有3次得逞、1次強制性交未遂。

被害人事後就醫，檢附傷單向督察室、婦幼警察隊檢舉，警方根據檢舉主動調查，將陳彥錦移送法辦，檢察官偵查時，陳辯稱，與對方是合意性交，否認犯罪，不過，檢方根據證詞採信被害人說法，2023年2月將陳依強制性交罪提起公訴。

法院審理時，陳彥錦維持偵查中無罪辯解，對客觀事實不否認，主張無主觀犯意，還是稱與被害人為合意性交，合議庭2024年4月16日全案辯結，定6月7日宣判，但宣判「卡關」再開一次辯論庭。

現年47歲的陳彥錦警察大學66期畢業，曾任前法務部長施茂林的隨扈，歷任刑事警察局、台北市刑大毒品查緝中心、偵五隊長，後來外派文山一分局、中正一分局當偵查隊長，是台北市警察局重點栽培對象。