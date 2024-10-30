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大學學歷委員諷高中學歷主委不讀書秀下限 法官判賠1萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一處社區管委會曾姓委員，認為陳姓主委作為讓住戶不信任管委會，在管委會群組指陳「很丟臉」、「社區之恥」。陳男認為名譽受損，向曾女求償20萬元。基隆地院審理後，認定曾女評價難認有助公共事務思辯，判賠陳男1萬元。全案可上訴。

陳男提告指出，他擔任社區管員會主任委員，擔任委員的曾女今年7月7日、18日傳送訊息至管委會LINE群組，內容有「不讀書還在秀下限真的很丟臉，這種人還是我們選出來的主委，真的對不起我們的住戶」、「國小都沒讀好，還來當主席，真的是社區之恥」等文字，侵害他的名譽權，請求曾女賠償精神慰撫金20萬元。

曾女抗辯，陳男擔任主委時違反管委會的決議，擅自撤回社區起訴案件，並基於個人因素支付社區保全及物業服務費用，擅自發函通知廠商不續約，陳的判斷造成社區損害，導致有住戶不信任管委會。陳又向住戶信箱投遞不實謠言，製造恐慌，已不適任主委職務，才會在群組傳送「很丟臉」等訊息，聲明駁回告訴。

法官查出，社區管委會成員包括18名管理委員及總幹事、副總幹事共20人，曾女傳送的訊息成員都能看見。檢視群組對話紀錄，先有陳男發函給全體管委的函文，曾女在下方回應「哇，這個函是誰打的呀，不讀書還在秀下限，真的很丟臉。這種人還是我們選出來的主委，真的對不起我們的住戶」等內容。

陳男後來傳送「主委未提出開會前，都與主委無關」訊息，曾女在8分鐘後回應「我真的建議你先去讀書再來當主委」、「國小都沒讀好還來當主席，真的是社區之恥」等內容。

法官認為，曾女的發言讓群組成員質疑陳男智識、水準及能力，且稱陳是社區之恥，與公益無關，並非可受公評之事，足以貶損陳男尊嚴與名譽，已構成侵害名譽權。

法官說，曾女抗辯是基於陳男有不適任主委職務行為，才在群組傳送訊息，但訊息內容並未針對可受公評之事表達意見，且使用「不讀書還在秀下限真的很丟臉」、「社區之恥」評價陳男，目的明顯為貶損他的名譽，難認對公共事務思辯有何助益，已逾越一般人可合理忍受範圍，不採信抗辯言詞，陳男請求賠償依法有據。

法官審酌陳男學歷為高中畢業，月薪約3萬元，名下有不動產。曾女學歷為大學畢業，月薪約2萬7000元，名下有不動產。依曾女不法侵害情節，陳男所受精神痛苦程度，以及雙方身分、地位、經濟能力等情狀，判陳男得請求精神慰撫金以1萬元為適當，逾此範圍應予駁回。

基隆市一處社區管委會曾姓委員，在管委會群組指陳姓主委「很丟臉」、「社區之恥」挨告。基隆地院審理後，認定曾女侵害陳男名譽權，判賠陳男1萬元。全案可上訴。聯合報系資料照片
基隆市一處社區管委會曾姓委員，在管委會群組指陳姓主委「很丟臉」、「社區之恥」挨告。基隆地院審理後，認定曾女侵害陳男名譽權，判賠陳男1萬元。全案可上訴。聯合報系資料照片

住戶 基隆 管委會

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