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颱風天騎士遭路樹砸傷求償百萬 法院判國賠金額曝光

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颱風天嘉義女騎士遭路樹砸傷求償百萬 法院判國賠40萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年小犬颱風襲台，嘉義沈姓女子晚上騎車高鐵大道時遭斷裂路樹砸傷頭部、機車損壞，認為公路局未盡路樹養護責任所致，提起國賠121萬餘元。公路局抗辯係天然災害；法院審理，樹幹腐蝕緣由平時管理有失致生意外。判賠40萬4520元恰當。可上訴。

沈女表示，去年10月4日小犬颱風來襲，嘉義縣市並未達停止上班上課標準，她當天晚上點48分，騎機車行經高鐵大道太保市段台18線4公里北側機慢車道時，遭突然斷裂之路樹砸到，導致機車損壞，受有頭部外傷、顏面骨骨折、左眼瞼及眼周圍區域撕裂傷、右側手部開放性傷口、口腔開放性傷口等傷害。

沈女指出，這路段係公路局雲嘉南區養護工程分局負責養護，在颱風發布陸上警報前，並未針對系爭路段路樹及時修剪，致使路樹不堪風力傾倒，於事故發生時，路燈也因為沒有照明導致視線不佳，影響交通安全，可見未盡及時養護之責。

她提出包括醫療費用、機車修理費、工作損失及精神慰撫金75萬元等，提告國賠121萬370元。

雲嘉南區養護工程分局表示，依規定巡查，維護廠商每周1次「日間經常巡查」，所屬水上工務段當天上午「特別巡查」，當時路樹枝葉翠綠並無樹枝斷裂、傾斜、阻擋視線等危及行車安全異狀。當天瞬間風速已達每秒16.1公尺「7級、疾風」，路樹有因疾風吹襲而遭折斷傾倒高度可能，屬於人力無法預測的不可抗力因素。

法院審理，第7級疾風，象徵為「全樹搖擺，迎風前進覺得困難」可見當時發生的風速，並不會造成樹幹折斷。審視事故現場照片，路樹上半部樹幹斷裂掉落於台18線4公里附近，前後100公尺沒有其他樹木折斷情形，樹幹折斷，應該是樹幹腐蝕，管理有欠缺。不採納天災不可抗力說法。國賠金額酌減40萬4520元。

颱風天女騎士遭路樹砸傷提國賠，嘉義地院判決國賠40萬。圖／資料照片
颱風天女騎士遭路樹砸傷提國賠，嘉義地院判決國賠40萬。圖／資料照片

國賠 小犬颱風 路樹

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