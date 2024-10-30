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詐勞工保險失能給付 新竹分署拍賣不動產5日登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

法務部行政執行署新竹分署將於11月5日舉辦「123聯合拍賣日」，動產部分有陽信商業銀行股份有限公司股票拍賣；不動產部分則有位於新竹市聚吉段、東香段、舊社段新竹縣尖石鄉、苗栗縣三義鄉及苑裡鎮土地，與新竹市民主段及其上建物供民眾選擇。

新竹分署指出，這些拍賣案件分別因滯欠綜合所得稅、地價稅、勞工退休金及勞保費、詐領勞工保險失能給付，及因汙染土方經環保機關限期提出清償計畫未提出，而處以代履行費用等情而遭拍賣。

新竹分署說，對於應納稅款卻未繳納，以不正方法造成國庫收益短缺，或詐領勞工保險失能給付，涉及詐欺；勞工退休金及勞保費攸關勞工生活保障，影響工安；汙染土方未提出清償計畫甚或放任不管，無疑影響了居安。新竹分署針對這些案件的動產及不動產積極執行，希望能端正詐欺歪風，遏止對勞工權益保障及國土侵害。

新竹分署表示，這次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署官網下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定郵局信箱即可。

新竹分署將於11月5日舉辦聯合拍賣日，不動產部分則有位於新竹市聚吉段、東香段、舊社段新竹縣尖石鄉、苗栗縣三義鄉及苑裡鎮土地，與新竹市民主段及其上建物供民眾選擇。圖／新竹分署提供
新竹分署將於11月5日舉辦聯合拍賣日，不動產部分則有位於新竹市聚吉段、東香段、舊社段新竹縣尖石鄉、苗栗縣三義鄉及苑裡鎮土地，與新竹市民主段及其上建物供民眾選擇。圖／新竹分署提供

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