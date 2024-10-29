調查局企業肅貪成立10周年 偵辦不法金融犯罪達9693億
調查局於2014年7月在前副局長林玲蘭催生下成立企業肅貪專責單位，全力偵辦股市犯罪、金融貪瀆、掏空資產、營業秘密等四大專案，今年適逢企業肅貪10週年，調查局統計，10年來共移送企業貪瀆1088案、犯罪嫌疑人4280人，犯罪標的高達9693億3116萬餘元。
調查局今舉辦「113年企業肅貪10週年─金融誠信高階論壇」，以「誠信企業、公私協力、永續發展」為核心，規劃「「揭開股市炒手之神秘面紗－談非法中資介入操縱大同公司股價案」、「內神通外鬼－以金融機構背信案例剖析金融貪瀆之犯罪現況及面臨問題」 、「企業經營之貓膩─以偵辦資產掏空案件探究企業舞弊與內控制度」及「科技戰與國家安全－從偵辦營業秘密案件探討國家安全問題」等四大議題。
論壇由法務部長鄭銘謙、前財政部長、現任政治大學國際金融學院院長蘇建榮、台灣高檢署檢察長張斗輝及調查局長陳白立局長主持，邀請產、官、學、審、檢、辯等各領域專家與談議題及參與論壇活動，共計125人參與。
鄭銘謙表示，日益複雜的經濟環境、多變的商業模式及貪腐的挑戰，犯罪手段也愈發隱蔽與狡詐，不但影響整體產業秩序，甚至危害金融體系安全，對於檢察機關及司法警察單位，更是嚴峻考驗，調查局具有專業的調查團隊、嚴謹的法律程序，可以深入還原事件真相、追查資金流向，對於國家追究犯罪者法律責任方面，具有不可取代的重要地位。
陳白立表示，國際競爭已不再是傳統的武器軍備對抗，取而代之的是全球產業與科技的布局角力，多方勢力介入的結果，致產業競爭提升為國安議題，第一線執法人員的挑戰也更加嚴峻，10年不是一個句點，而是另一個階段的起點。
金管會副主委陳彥良指出，金管會成立20年來，一直積極查處相關金融犯罪案件，截至113年6月，函移給調查局偵辦案件就有上千件，其中有700多件都已經偵辦移送各檢察署，在在顯示金管會與調查局密切配合、通力合作下，更能有效打擊不法。
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