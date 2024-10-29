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涉嘉縣國小棒球場工程違法得標 體育用品社業者遭嘉檢起訴
體育用品社黃姓業者4年前涉嫌夥同營造公司陪標，得標施作嘉義縣某國小棒球場工程，嘉義調查站接獲檢舉偵辦後依法送辦，嘉義地檢署依違反政府採購法起訴，並建請沒入不法獲利130餘萬元。
檢調表示，嘉義縣中埔鄉某國小林姓主任於2020年間，承辦逾230萬元國小棒球場整修工程，透過友人介紹在北市經營體育用品社的43歲黃男，並委託尋找工程廠商投標施作。
黃男找熟悉的營造公司，表達可以代表參與投標，雙方並簽合作同意書，因標案須有3家以上合格廠商參與投標限制，黃男又找上另一家陳姓男子的營造公司合作，同時要求陳男再找上游營造公司陪標。
國小棒球場整修工程於2020年11月中旬開標，陳男及其上游的營造公司投標文件，因刻意不檢附押標金支票、未填寫採購總標單，被判定不合格而未通過初審，最後由黃男合作的營造公司得標，2021年5月間工程完成驗收，校方撥付工程款給營造公司，營造公司再以代墊款名目匯137萬餘元至黃男帳戶。
嘉義縣調查站接獲檢舉，黃男向陳男及另一家營造公司借用公司名義陪標，營造不同廠商競標假象，涉嫌違反政府採購法，偵訊後函送嘉義地檢署。
嘉檢偵結，黃男違反政府採購法中以詐術使開標發生不正確結果罪嫌，除依法起訴外，建請從中獲利的137萬餘元屬犯罪所得依刑宣告沒收。陪標的陳男，沒有從中獲得利益，以緩起訴為適當，須向公庫支付5萬元；另一家陪標的營造公司，因完全不知情，僅列為證人。
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