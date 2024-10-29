基檢號召成立司法醫療聯盟 更、馨生人看診免收掛號費

基隆地檢署號召組織「基隆司法保護醫療關懷聯盟」，今天與71家醫療機構簽約，提供更生、馨生家庭看診，免收掛號費優惠。法務部長鄭銘謙出席簽約儀式，肯定聯盟促進司法和醫療體系合作，協助弱勢更馨生家庭，有助減少社會問題。

基隆地檢署表示，處於社福邊緣戶的更生及馨生人，因為生活在貧窮線下，即使生病了，就醫前總是再三考慮身上的荷包，經濟壓力甚至壓垮弱勢的更、馨生人。

基隆地檢署、犯罪被害人保護協會基隆分會、更生保護會基隆分會及基隆市榮譽觀護人協進會，邀請基隆醫療機構組織「基隆司法保護醫療關懷聯盟」，今在國立海洋科技博物館簽約，預計每年可造福60戶以上的貧困更馨生家庭。

在鄭銘謙和高檢署檢察長張斗輝、基隆地檢署檢察長李嘉明見證下，基隆市醫師公會理事長王俊傑、中醫師公會理事長張子瑜、牙醫師公會理事長蔡志明，與犯保基隆分會主委吳文喜、更保基隆分會主委林正峰及基隆榮觀協進會督導吳建福簽訂合作備忘錄，未來在貼有「醫療關懷聯盟標誌」的診所看診，貧困更馨生家庭可獲得減免掛號費優惠。

鄭銘謙表示，今天的簽約儀式為司法和醫療院所作作開啟新的里程碑，促進司法和醫療體系間有效合作，對弱勢更馨生家庭伸出援手，給予他們有希望、有尊嚴的人生，相信能協助弱勢更馨生家庭得到適當的醫療、關懷與照護，減少社會問題。

張斗輝說，政府力量有限，民間資源無窮，期許持續「案件不漏接」及「一路相伴」服務，對更韾生人保障升級。他也感謝基隆市衛生局及醫療單位參與，協助更馨生家庭度過困境。

李嘉明表示，現代化司法彰顯正義，展現便民及重視人性尊嚴，醫療機構打造健康尊嚴的生活，兩者皆以人為出發點，彼此結合有助弱勢更馨生家庭塑造堅固的關懷網，並感謝衛生局、醫師公會、中醫師公會及牙醫師公會的支持。