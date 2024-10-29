快訊

認罪了！鄭文燦涉貪案 廖俊松父子與媳婦均認送錢行賄 紛求免、緩刑

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

聽新聞
0:00 / 0:00

楊蕙如犯的「侮辱職務罪」違憲後更審 法官苦惱：沒經驗第一次接到

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，處長蘇啟誠自縊，台北地檢署查出楊女「帶風向」而起訴，台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪判5月得易科罰金之刑。她聲請釋憲，憲法法庭限縮侮辱公務員罪於對公務員當場侮辱且足以影響執行公務，侮辱職務罪因違反言論自由而失效，高院今更審，卻出現「不知審理範圍」窘境。

因雙方爭執不下，法官黃紹紘也無奈嘆「我也沒有經驗，第一次接到這種案子」，因憲法法庭判決僅講「判決違憲，廢棄並發回台灣高等法院」，沒說發回後要處理那些部分。

2018年9月4日，強颱「燕子」重創日本關西，9月6日，PTT網站有網友先貼文批駐日代表處沒協助的文章，不久就有另篇「大阪空港疏散事件相關資訊」的爆卦文，文中替時任駐日代表謝長廷說項，更批大阪辦事處「爛到不行，爛到該死的地步，一群垃圾的老油條，講難聽一點叫黨國餘孽，以上資訊歡迎轉發」。後來被查出挺謝、批大阪辦事處的文章是楊女（46歲）下線蔡福明（32歲）所寫。

楊蕙如和蔡福明判刑定讞後，2人聲請釋憲，憲法法庭在2024年憲判字第5號判決中，認為侮辱公務員罪應限於「對公務員當場侮辱」、「目的是妨害公務」，且「足以影響公務員執行公務」。楊蕙如犯的「侮辱職務罪」，憲法法庭認為屬「對事不對人」的言論，用刑罰制裁的寒蟬效應比民事責任或行政處罰還大，公然侮辱職務的言論不會對公務執行產生明顯、立即的妨害，就算只處以罰金刑，也違反刑法最後手段性原則，判侮辱職務罪違憲且自今年5月24日宣判日失效。楊蕙如與網軍下線蔡福明被判有罪的案子廢棄發回高院。

高院更審今行準備程序，法官黃紹紘詢問檢察官、被告審理範圍？楊蕙如與蔡福明認為他們是裁判及法規範憲法審查的聲請人，既然憲法法庭判侮辱職務罪違憲，發回高院更審就應該無罪；檢察官詹美鈴則主張案件既然是發回高院，就應回復到一審上訴階段，一審判2人犯侮辱公務員執行之職務罪、侮辱公署罪，侮辱公務員罪部分不另為無罪諭知，都應納為審理範圍。

楊蕙如和蔡福明主張「全部無罪」，並指原審判無罪部分不上訴，法院認為有罪部分無罪。因檢察官認為被告上訴無理，律師團反問檢察官認為無理的理由是什麼？律師團指檢察官一方面肯認憲法法庭判決，一方面又說被告上訴無理，希望有更多闡釋才利答辯。

法官表示，本案看起來要審的是「全部發回」而非針對哪部分發回，請雙方再表示意見，定11月19日續行準備程序。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憲法法庭今年5月24日判侮辱職務罪違憲、立即失效，楊蕙如與網軍下線蔡福明（圖）汙衊駐大阪辦事處的有罪判決廢棄，發回台灣高等法院，高院今天下午開庭更審。記者葉信菉／攝影
憲法法庭今年5月24日判侮辱職務罪違憲、立即失效，楊蕙如與網軍下線蔡福明（圖）汙衊駐大阪辦事處的有罪判決廢棄，發回台灣高等法院，高院今天下午開庭更審。記者葉信菉／攝影
憲法法庭今年5月24日判侮辱職務罪違憲、立即失效，楊蕙如（左）與網軍下線蔡福明汙衊駐大阪辦事處的有罪判決廢棄，發回台灣高等法院，高院今天下午開庭更審。記者葉信菉／攝影
憲法法庭今年5月24日判侮辱職務罪違憲、立即失效，楊蕙如（左）與網軍下線蔡福明汙衊駐大阪辦事處的有罪判決廢棄，發回台灣高等法院，高院今天下午開庭更審。記者葉信菉／攝影

公務員 憲法法庭 楊蕙如

延伸閱讀

楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處 高院今更審

不放棄調查權 黃國昌：操作具憲法美感的調查委員會

憲法法庭捍衛五權憲法 林濁水諷：許宗力變孫中山信徒

楊蕙如率網軍罵大阪辦事處害人自縊憲法法庭「護航」 高院今更審

相關新聞

前南市經發局長陳凱凌送懲戒法院免議 因貪汙關6年5月又褫奪公權

台南市政府經發局前局長陳凱凌因索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，去年11月遭監察院彈劾。陳...

北市行人過馬路被撞 騎士挨罰喊冤「他用衝的」法官撤銷了

曾姓機車騎士今年3月行經台北市基隆路二段右轉信義路五段路口時撞到行人，被開罰、吊照還要參加道路安全講習；他不服，辯稱通過...

楊蕙如犯的「侮辱職務罪」違憲後更審 法官苦惱：沒經驗第一次接到

楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，處長蘇啟誠自縊，台北地檢署查出楊女「帶風向」而起訴，台灣高等法院依侮辱公...

體育用品社業者涉嘉縣國小棒球場工程違法得標 遭嘉檢起訴

體育用品社黃姓業者4年前涉嫌夥同營造公司陪標，得標施作嘉義縣某國小棒球場工程，嘉義調查站接獲檢舉偵辦後依法送辦，嘉義地檢...

陸女碧潭溺斃2親生女兒移審國民法官法庭 當庭裁定羈押

陸籍簡姓女子月前帶8歲、10歲女兒前往新北市新店區景點碧潭，以拍照為由將2個女兒騙下渡船頭，自己獨自上岸，2個女兒不幸溺...

謀財殺台諜…蔣仁曦再掰蘆洲警隱匿證據 洪睿志索國賠又遭打臉

有「考古題大王」稱號的蔣仁曦，赴對岸當間諜被捕入獄8年，回台後領到820萬元補償，卻遭在大陸的獄友洪睿志、余順明劫財殺害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。