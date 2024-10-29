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陸女碧潭溺斃2親生女兒移審國民法官法庭 當庭裁定羈押
陸籍簡姓女子月前帶8歲、10歲女兒前往新北市新店區景點碧潭，以拍照為由將2個女兒騙下渡船頭，自己獨自上岸，2個女兒不幸溺斃，簡女偵查中羈押，昨依殺人罪起訴她；台北地院國民法官法庭分案審理，今提解簡女出庭，法官審理認為簡女涉犯重罪，裁定羈押。
34歲的大陸籍簡姓女子2013年自湖南省嫁來台灣，與白姓丈夫育有2女，先前一家四口長住在大陸，2023年7月舉家搬回台灣，與公婆同住在新北市中和區的南勢角，簡女因此在生活習慣、家庭瑣事與公婆出現摩擦，但丈夫無能為力。
今年7月2日上午，簡女再度與公婆爆發口角，一氣之下帶著2個女兒自住家搭計程車前往碧潭，她先騙一對姊妹下水拍照，再獨自游回岸上，讓不諳水性2個女兒溺斃。
檢警調查，事後簡女一度想要輕生卻沒有勇氣，在附近不斷徘徊，最後步行到碧潭派出所向警方自首，警消獲報後展開搜尋，撈起已溺斃的姊妹花。
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