前南市經發局長陳凱凌送懲戒法院免議 因貪汙關6年5月又褫奪公權
台南市政府經發局前局長陳凱凌因索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，去年11月遭監察院彈劾。陳因貪汙遭判刑6年5月定讞，褫奪公權5年，於台南監獄服刑，但移送懲戒法院部分，懲戒法院認為他已不得被任用為公務員，任用後應予免職，法律效果相當於公務員懲戒法中最重的「免除職務」，本件已無受懲戒處分必要，判免議。
陳凱凌2020年至2022年間擔任台南市經發局長，卻假借職務上權力、機會，要求並收受與有職務上利害關係者黃宣燁的賄賂、飲宴應酬和性招待。
2021、2022年間，陳未將借貸予長盈環宇公司負責人林銘威250萬元債權如實申報為財產，2021年間購買房地產簽約時，以加計400萬元提高總價的方式，欺騙地政士在實價登錄系統登錄不實的房價，向銀行超貸，詐取約338萬元現金，並隱匿犯罪所得，觸犯洗錢罪。
陳凱凌2020年間報請台南市政府核准首長宿舍租賃申請、經費支出及財物採購案，卻僭越市府職權自行核定，獲得房屋租金及財產上利益。另外，他也不當指示下屬、怠惰行事，造成「七股科技工業區開發案」及「柳營科技工業區汙水處理廠代操作勞務採購案」發生執行進度延宕，造成公庫損失。針對5項違失，監察院彈劾後移送懲戒法院審理。
刑事部分，陳犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、刑法公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪、刑法三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪，一審被判8年刑，台南高分院改判6年5月；陳才上訴最高法院1天，隨即撤回而告定讞。
懲戒法院認為陳凱凌的貪汙行為已經法院判刑並宣告褫奪公權確定，依公務人員任用法規定，已「不得被任用為公務員，任用後應予免職」，法律效果相當於公務員懲戒法中最重的「免除職務」懲戒處分。懲戒法院審酌陳的違失行為嚴重敗壞公務員風紀，影響社會風氣及民眾觀感，重挫政府廉能形象，依公務員懲戒法規定應判撤職並停止任用4年，但因刑事部分已判刑，因此今判免議。
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