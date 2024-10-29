前南市經發局長陳凱凌送懲戒法院免議 因貪汙關6年5月又褫奪公權

台南市政府經發局前局長陳凱凌因索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，去年11月遭監察院彈劾。陳因貪汙遭判刑6年5月定讞，褫奪公權5年，於台南監獄服刑，但移送懲戒法院部分，懲戒法院認為他已不得被任用為公務員，任用後應予免職，法律效果相當於公務員懲戒法中最重的「免除職務」，本件已無受懲戒處分必要，判免議。

陳凱凌2020年至2022年間擔任台南市經發局長，卻假借職務上權力、機會，要求並收受與有職務上利害關係者黃宣燁的賄賂、飲宴應酬和性招待。

2021、2022年間，陳未將借貸予長盈環宇公司負責人林銘威250萬元債權如實申報為財產，2021年間購買房地產簽約時，以加計400萬元提高總價的方式，欺騙地政士在實價登錄系統登錄不實的房價，向銀行超貸，詐取約338萬元現金，並隱匿犯罪所得，觸犯洗錢罪。

陳凱凌2020年間報請台南市政府核准首長宿舍租賃申請、經費支出及財物採購案，卻僭越市府職權自行核定，獲得房屋租金及財產上利益。另外，他也不當指示下屬、怠惰行事，造成「七股科技工業區開發案」及「柳營科技工業區汙水處理廠代操作勞務採購案」發生執行進度延宕，造成公庫損失。針對5項違失，監察院彈劾後移送懲戒法院審理。

刑事部分，陳犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、刑法公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪、刑法三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪，一審被判8年刑，台南高分院改判6年5月；陳才上訴最高法院1天，隨即撤回而告定讞。