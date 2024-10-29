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人蛇集團載15名越籍偷渡客 雜貨船婕西號11/11拍賣

中央社／ 高雄29日電

雄檢破獲蔡姓船長等5人駕駛喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」載15名越籍偷渡客，人蛇集團惡行引海委會主委管碧玲重視；婕西號船齡已22年，11月11日中午將變價拍賣。

高雄地檢署4月初表示，42歲蔡姓船長、王姓輪機長與李姓、郭姓及鄭姓船員5人共謀，以新台幣15萬元代價駕駛喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」到福建沿岸某海域，接駁15名越南籍人士非法入境遭逮，5人訊後遭聲押禁見獲准。

由於人蛇集團惡行重大，也引起海委會重視。管碧玲在臉書（Facebook）發文指出，3月1日入出國移民法修正加重刑責後，此案為海巡署破獲、適用新法首案；調查顯示，此集團至少在去年3月、12月，被查到各載運十多名越南人非法來台，其中一次幾乎要悶死偷渡者，這次還在後續追緝時衝撞海巡，如此密集犯案且手段凶殘，是惡性重大的走私偷渡犯罪集團。

管碧玲說，過去載運偷渡刑責僅3年以下，集團涉案人都被法院裁定交保，交保後繼續謀劃犯罪，以致不到半年就接連犯案；但修法加重刑責後，提高為1年以上、7年以下，更針對營利者處3年以上、10年以下有期徒刑，這次緝獲有重大意義，對這種惡性連續偷渡集團，必須重罰以儆效尤。

法務部行政執行署高雄分署今天表示，由於檢察官認為婕西號船齡已22年，若長期停放未正常行駛，有減低價值之虞，且有保管不便、保管費過鉅情形，有先行變價必要，故囑託高雄分署先行變價拍賣。

高雄分署表示，婕西號將於11月11日中午11時進行拍賣程序，底價新台幣80萬元、保證金16萬元。

人蛇集團 偷渡 管碧玲

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