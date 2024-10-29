楊蕙如率網軍汙衊駐大阪辦事處 高院今更審

楊蕙如因2018年關西機場事件率領網軍攻擊駐大阪辦事處，導致辦事處處長蘇啟誠自縊，引發社會高度關注。台灣高等法院下午進行案件更審準備程序，楊蕙如與網軍下線蔡福明皆現身出庭。

2018年9月4日強颱「燕子」重創日本關西，9月6日PTT論壇上有文章批評駐日代表處未妥善協助旅客疏散，隨即又出現一篇爆卦文，替時任駐日代表謝長廷辯護，並猛烈批評大阪辦事處為「一群垃圾」和「黨國餘孽」。檢調調查後發現，該文章由楊蕙如所領導的網軍成員蔡福明撰寫，帶動對大阪辦事處的輿論攻擊。

調查顯示，楊蕙如組織的LINE群組「高雄組」由1、20名網軍成員組成，負責依楊女指示在網路上發布或支持特定言論，再向楊女請款。這波攻擊對辦事處造成極大壓力，最終促使蘇啟誠處長選擇自縊。