謀財殺台諜…蔣仁曦再掰蘆洲警隱匿證據 洪睿志索國賠又遭打臉

有「考古題大王」稱號的蔣仁曦，赴對岸當間諜被捕入獄8年，回台後領到820萬元補償，卻遭在大陸的獄友洪睿志、余順明劫財殺害，最高法院2012年依強盜殺人罪判2人無期徒刑。洪睿志主張新北市警蘆洲分局隱匿解剖資料，以致法院「誤判」他殺人，提國賠7萬元律師費、交付解剖資料，一審判洪敗訴，台灣高等法院今駁回上訴。

洪睿志、余順明與蔡閔州在中國福建省莆田監獄服刑而認識，蔣仁曦位國安單位在大陸工作而遭逮捕、入監。蔣2007年服完刑返台，洪找蔣理論告密的事，言談間得知軍情局發給蔣820萬元。因洪非軍情局編制內人員，領不到補償金，見蔣有大筆進帳，找余順明強取蔣的錢。

2008年1月3日凌晨，洪、余兩人持水果刀至蔣租屋處，逼他說出提款卡密碼後領了10萬元，再找來獄友蔡閔州開車載人，將蔣監禁在洪位於新莊的租屋處6天，逼蔣說出其他提款卡密碼，再領50萬元。10日凌晨，洪、余擔心放蔣回去案情會曝光，拿繩索勒昏蔣，再綁上空心磚推入淡水河，蔣溺斃。

洪睿志繼續盜領蔣的存款。9天後，蔣的遺體被發現，不到1個月洪、余分別就逮，蔡想從金門搭渡輪到廈門時被抓。

洪睿志曾三度被判死刑；更二審時，法官認為洪因懷疑蔣告密才讓他被抓，一時失措殺人滅口，改判無期徒刑；余歷審都被判無期徒刑。蔡閔州因妨害自由，判刑3年6月確定。

洪主張蘆洲分局有義務提供解剖蔣仁曦的照片、錄影光碟給新北地檢署，但卻故意過過失隱匿這些證據，才害他變殺人罪被告，他花了7萬元請律師，也無法取得解剖資料，因此提國家賠償訴訟。

蘆洲分局表示，依照2023年11月30日高院刑事再審裁定，分局依案發現場、相驗及解剖屍體所拍攝照片，都有隨案檢送檢察官存卷，如果未陳送相關卷證，法務部法醫研究所何以製作解剖報告？且如果洪有新事證可以聲請再審，則「冤獄賠償」與「國家賠償」是兩碼子事。

新北地院民事庭認為洪睿志曾以相同事由向監察院陳情，監察院函請司法院、高院查復，高院表示蘆洲分局確實有將現場勘查報告檢送新北地檢署，報告引用的部分照片就是解剖照片，依職權調閱後確認無誤，洪的請求無理，判他敗訴。