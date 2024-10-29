快訊

新作法！晚間9時增開首長會議 氣象署：恐延後宣布停班課決議

台中父送小孩上學「家門前被砍3刀」 嫌犯搭計程車逃離現場

康芮恐成57年來首登陸秋颱 當年台灣慘迎雙強颱「前後只差1個月」

台南2歲男童家訪前疑遭虐死 生母判2年檢認太輕上訴…二審仍判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市2歲多謝姓男童去年10月間由謝姓母親和陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，到院前死亡，院方懷疑他遭凌虐致死報警，父母均被訴，陳父採國民法官法庭審理中，謝母成年人故意對兒童犯傷害罪一審被判2年，檢方不服上訴，二審認原審判決後無任何量刑因子變動，駁回上訴。

檢方指出，告訴人台南市府具狀請求上訴，認謝姓生母，對男童負有保護義務，即應積極阻止陳父虐打行為，或為使男童脫離險境其他救護作為，但謝母並未帶男童前往醫院就醫，也有藉故拖延社工訪視。

檢方表示，謝母案發前即有2次虐待男童遭通報，6次虐待另名子女遭通報，自難僅因其事後於偵查中及審理時均坦承犯行，即遽認她有悔悟之心，原審竟認她彌補過錯悔悟心意，僅判處有期徒刑2年，實有過輕。

台南高分院指出，原判決業已審酌與刑法第57條各款與量刑相關事項後，基於行為責任原則，而為整體評價及綜合權衡，始為量刑，其量刑尚屬妥適，並無逾越法定範圍或有偏執一端或失之過輕等與罪責不相當不當情形，且與公平原則、罪責原則、比例原則等也無違背。

台南高分院表示，謝母及其辯護人主張，她是因共同居住另案陳男有吸毒惡習，不事工作，全家生計僅靠她出外工作才勉強餬口，且她若不順從男童，陳男即會以小孩安全威脅她，且陳男因具有暴力傾向，且在她出外工作時，如何對男童凌虐、傷害，她不得而知，事後看到男童身上受傷也以為僅是皮肉傷，未曾想到會因此發生憾事，她身為母親，對於男童也感到非常愧疚。

台南高分院認為，謝母犯行為傷害男童、與容任另案陳男對男童傷害、凌虐而不作為，其與另案陳男，不僅所犯罪名、法定刑度均不相同，且2人就本案共同部分罪責，也應有一定區隔，才符罪刑相當原則。

台南高分院強調，原審既已審酌謝母身為男童母親，未能盡到保護義務，雖然不應該，兼衡她於偵查及審理時已知坦承犯行，並清楚供述陳男對男童所施暴行，而有助益案情明朗，認她尚有彌補過錯悔悟心意，並參酌告訴代理人市府社工意見，始為量刑，尚非無據，且並非是僅以謝母犯後態度作為量刑唯一考量。

台南高分院指出，原審參酌告訴代理人市社工意見，並非是僅以謝母犯後態度作為量刑唯一考量，同時，原審判決後也無任何量刑因子有所變動，駁回上訴。圖／本報資料照
台南高分院指出，原審參酌告訴代理人市社工意見，並非是僅以謝母犯後態度作為量刑唯一考量，同時，原審判決後也無任何量刑因子有所變動，駁回上訴。圖／本報資料照

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

傷害罪 台南 小孩 母親 虐貓

延伸閱讀

台南2歲男童家訪前疑遭虐死 母親坐視不救二審仍判2年

屏東新埤鄉長潘和源競選不實宣傳 判刑8月定讞

軍法冤囚2年等26年才獲清白 每日獲最高5000元補償

要入獄！歐買尬集團創辦人林一泓內線交易 逆轉判關6年定讞

相關新聞

台南2歲男童家訪前疑遭虐死 生母判2年檢認太輕上訴…二審仍判2年

台南市2歲多謝姓男童去年10月間由謝姓母親和陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，到院前死亡，院方懷疑他遭凌虐致死報警，父...

患者驗出愛滋病毒…專科醫竟拿沾血手術刀割傷實習醫 判賠5萬元

高雄某醫學中心外科專科醫師與實習醫師執刀時，專科醫師將沾有患者血液的手術刀刺入實習醫師左手，事後實習醫師與病患都接受檢測...

宜蘭新澳隧道連環致死車禍判決出爐 砂石車司機獲緩刑

宜蘭56歲蔣姓男子去年10月駕駛營業用砂石車，從花蓮沿蘇花路廊北上，經台9線118公里新澳隧道時，超速且「恍神」，撞擊前...

酒後和老婆吵架…他將1個多月嬰兒丟下床害頭骨骨折 最終判關5年半

新北市周姓男子前年酒後和妻子吵架後，不滿出生未滿2個月的嬰兒發出叫聲，直接將嬰兒拋摔出床外，導致嬰兒墜落地板，造成頭部挫...

「酒國昆凌」臉書賣包被控品質差 買家告她詐欺判無罪

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾詐騙富商獲判緩刑，今年3月經周刊揭露她重出江湖，張女出面開記者會喊冤，但檢方以她涉詐另名商...

曾任多名民進黨立委助理 假律師林珮菁詐273萬遭訴

曾擔任多名立法委員助理的48歲女子林泳希（原名林珮菁），明知自己無律師資格，卻對外自稱執業律師，自2019年至接受長江集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。