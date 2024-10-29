患者驗出愛滋病毒…專科醫竟拿沾血手術刀割傷實習醫 判賠5萬元

高雄某醫學中心外科專科醫師與實習醫師執刀時，專科醫師將沾有患者血液的手術刀刺入實習醫師左手，事後實習醫師與病患都接受檢測，結果病患驗出愛滋病毒，嚇得實習醫師也擔心染病患上憂鬱症，他不滿對專科醫師提告求償50萬元，法院審理後，判專科醫師應賠償5萬元。可上訴。

判決指出，該手術主刀者為高雄某醫學中心外科專科醫師，遭割傷的實習醫師則為正在口腔外科實習的牙醫系學生，去年1月16日案發時，由專科醫師在手術室內為病患做切片檢查，實習醫師在旁擔任手術助手。

當時實習醫師將左手放置於病患的口腔內，專科醫師未注意到實習醫師左手位置，動刀時拿著沾有病患血液的手術刀劃傷實習醫師左手，他左手食指第二節受刺穿裂傷後，先包紮傷口，並依規定與病患到院內職業及環境醫學科檢測。

結果病患檢測後，竟驗出人類免疫缺乏病毒（又稱愛滋病毒，下稱HIV病毒）及病毒性肝炎陽性反應，實習醫師擔心自己也被病患感染，求診精神科後罹患混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症。

實習醫師不滿，認為專科醫師當時疏於注意，害他精神承受很大壓力，氣得向對方求償精神慰撫金50萬元。專科醫師挨告後喊冤，稱當時根本不知道患者有愛滋病，是事後對方與患者抽血檢測後才得知，不應要求他賠償。