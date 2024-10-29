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宜蘭新澳隧道連環致死車禍判決出爐 砂石車司機獲緩刑

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭56歲蔣姓男子去年10月駕駛營業用砂石車，從花蓮沿蘇花路廊北上，經台9線118公里新澳隧道時，超速且「恍神」，撞擊前方車輛，導致16車連環追撞，釀1死12傷。宜蘭地院日前宣判，蔣犯過失致死罪，處有期徒刑1年，緩刑2年。

判決書指出，蔣男2023年10月24日下午，從花蓮秀林鄉和平溪搭載38.3公噸砂石原料，準備前往宜蘭員山鄉再連村，下午1時42分駛入新澳隧道。

當時隧道出口前方有工班維護交控設備，加上此前隧道內有救護車經過，車輛靠兩側禮讓暫停，隧道內多車回堵；蔣男行車時速56.1公里，駛入約900公尺，停等車流的尾端已近在眼前，他卻絲毫沒有減速，更未踩下煞車，一頭撞上前方車輛。

撞擊力道之強，包含蔣男砂石車在內共16輛小客車、貨車與機車捲入其中，撞擊過程約持續10秒，直到蔣男砂石車撞上1輛聯結車的後方車斗，才停下來。現場慘不忍睹，隧道內數十公尺盡是毀損的車輛與碎屑，部分傷者受困車內，機車騎士鄭姓男子被壓在輪下，高呼「救命」。

這起車禍釀成1死12傷，死者是時年76歲的張姓老翁，他是第1個被撞擊的車輛駕駛，據其家人事後所述，張翁當時載著女兒，要到羅東探望病危的妻子，卻遭逢大難，當天下午4時10分許不治，妻子也在半小時後去世；其餘傷者分別受到開放性骨折、擦挫傷等傷情。

蔣男當場承認肇事向警方自首，表示是「恍神」，被警方移送地檢署偵辦。檢方調查，蔣男當時搭載貨物超過車輛限重3公噸，且車速超過隧道內速限規定的時速40公里，諭令蔣男20萬元交保，依犯過失致死罪起訴；蔣男所屬的砂石車公司也發出聲明，表示承擔一切責任與賠償。

蔣男在法院準備程序庭中，坦承所有犯行，並與傷者達成和解，7名傷者撤回過失傷害告訴，合議庭裁定，改以簡式審判程序。宜蘭地院日前一審判決出爐，蔣男犯過失致死罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並依調解筆錄履行賠償義務，全案可上訴。

肇事的砂石車司機蔣姓男子（中），自稱是「恍神」，才在未減速、煞車的情況下追撞前方車輛。本報資料照
肇事的砂石車司機蔣姓男子（中），自稱是「恍神」，才在未減速、煞車的情況下追撞前方車輛。本報資料照
宜蘭地方法院一審判決，蔣姓男子犯過失致死罪，處有期徒刑1年，緩刑2年。本報資料照
宜蘭地方法院一審判決，蔣姓男子犯過失致死罪，處有期徒刑1年，緩刑2年。本報資料照
宜蘭新澳隧道去年10月24日發生的16車連環車禍，釀成1死12傷。圖／警方提供
宜蘭新澳隧道去年10月24日發生的16車連環車禍，釀成1死12傷。圖／警方提供

宜蘭 恍神 砂石 車禍 過失致死

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