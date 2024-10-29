酒後和老婆吵架…他將1個多月嬰兒丟下床害頭骨骨折 最終判關5年半
新北市周姓男子前年酒後和妻子吵架後，不滿出生未滿2個月的嬰兒發出叫聲，直接將嬰兒拋摔出床外，導致嬰兒墜落地板，造成頭部挫傷、眼眶挫傷、顱骨骨折等，最高法院依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑5年6月定讞。
周2022年10月3日凌晨0時許，酒後和妻子發生爭執而心情不佳，當時和兩人同睡的嬰兒發出叫聲，他一氣之將躺在床上的嬰兒朝床外拋擲而摔落地板，造成嬰兒右眼眶挫傷、右側頭部挫傷、創傷性硬腦膜下腔出血雙側頂骨骨折等。
周妻當日下午趁丈夫不注意時，將小孩帶至友人住處，並通知家防中心，和社工相約訪視，並將小孩送醫急救，才未釀成死亡結果。周坦承將小孩拋落地面，但否認殺人未遂犯行，供稱當時他可能太生氣了，所以沒有控制好力量，他坦承犯傷害罪，但否認有殺人犯意。
法院認為，剛出生的嬰兒身體脆弱，尤其因顱骨尚未發育成熟，頭部最為脆弱，即便是輕微撞擊，極有可能造成顱內出血、顱骨骨折，甚至死亡，而周也坦承知悉小嬰兒若受重力撞擊在地，有可能會死亡，也知道他的行為會讓小孩撞到地上，不採信周的說詞。
法院審酌周身為人父，並明知小孩僅出生未滿2個月，卻因夫妻間發生爭吵、心情不佳，就情緒失控犯案，所幸小孩因及時送醫而倖免於死，未造成無可挽回的悲劇，考量他犯後上見悔意，一、二審均判決5年6月徒刑；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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