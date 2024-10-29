「酒國昆凌」臉書賣包被控品質差 買家告她詐欺判無罪
有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾詐騙富商獲判緩刑，今年3月經周刊揭露她重出江湖，張女出面開記者會喊冤，但檢方以她涉詐另名商人38萬多元依詐欺罪嫌起訴；未料張女又遭控訴賣品質差的包包，但這次法院以張無詐欺犯意，判她無罪，可上訴。
台中地檢起訴指出，張女在臉書上以暱稱「Anna Shen」刊登販賣包包訊息，賴姓買家看到後不疑有他就下單購買，前後在2022年12月1日晚上7點多、8點多，分別將1萬105元、1萬5000元匯到張女指定的帳戶。
賴收到包包後，因察覺品質不佳而向賣家聯絡表示要寄回退貨、要求退款，但張女卻拒不見面還將他封鎖，賴這才驚覺遭騙提告，檢方認為張女犯行明確，依詐欺罪嫌起訴她。
台中地院審理時，張女不否認有上網賣包包，但矢口否認詐欺，辯稱全案僅是消費糾紛，她沒有詐欺取財的主觀犯意。
張女的辯護人則說，檢方起訴張女販售的包包品質不佳，但品質不佳並不構成詐欺取財中的「詐術」，且張女有依約給付包包，事後賴也有收到退款，難認張女初始就有詐欺犯意。
法院指出，賴姓買家向張女購買2個包包，張女確實有寄送過去，張女既然已依約履行，難認她自始無履約的意思而有詐欺犯意，況且賴確有收到，也難認張女友施用詐術的行為。
法院也說，至於張女事後是否拒不和賴見面、封鎖等，並不影響先前履約，難認張女有詐欺意思，一審判她無罪。
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