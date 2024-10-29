曾任多名民進黨立委助理 假律師林珮菁詐273萬遭訴
曾擔任多名立法委員助理的48歲女子林泳希（原名林珮菁），明知自己無律師資格，卻對外自稱執業律師，自2019年至接受長江集團吸金案等10起訴訟案被告或當事人委任，撰寫訴訟書狀，藉此詐取273萬餘元報酬。台北地檢署今依違反律師法及詐欺取財罪起訴林女。
檢調查出，林女曾任多名民進黨立委助理，自稱「林律師」並對法案處理與立法院事務熟稔，去年10月才改名為林泳希。林女離開立法院後，宣稱自己是有豐富訴訟經驗的律師，曾任某法律協會秘書長、上市公司總經理兼法案組長、大型電商監察人，替人撰寫書狀呈報給法院、檢察署牟利，後來因未妥善處理當事人法律事務，遭揭穿假律師身分。
事後多名被害人提出檢舉，檢調發現，林女擁有輔大法律系學士、台灣大學國發所碩士學歷，但不具律師資格，她2003年間自網路下載他人律師及格證書，利用編輯軟體修改成自己的姓名、生日、身分證字號，偽造出律師高考及格證書取信於人，再藉由立委助理人脈接案。
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