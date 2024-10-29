台南2歲男童家訪前疑遭虐死 母親坐視不救二審仍判2年

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日由謝姓母親和陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前死亡，院方懷疑他遭凌虐致死報警，父母均被訴，生父採國民法官法庭審理中，母親成年人故意對兒童犯傷害罪一審被處2年，上訴二審，今上午9時28分宣判，上訴駁回，維持原判。

判決指出，男童於前年間因疑似遭虐待，自前年4月26日起，由台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心予以安置，直至去年7月23日結束安置後，才返回原生家庭，與謝母及她同居陳姓生父及姊姊共同居住在台南平價飯店。

未料，母親認男童不服管教，期間以綿繩持續綑綁男童雙手手腕4次、搧其臉頰2次，且早已知悉陳認男童不服管教，反覆持續對男童施以凌虐、傷害，卻不僅未積極阻止陳，反而容任陳反覆對男童施虐、傷害。

據調查，陳入睡前以綿繩持續綑綁男童雙手手腕，以蓮蓬頭水管插入其肛門並灌水，徒手捏其生殖器，還以徒手抓住其領口，並將手連同男童伸至窗外，威脅要將男童丟下樓。

同時，陳將男童帶至房間廁所並以冷水沖淋、手掌擊打其後腦勺、以橡皮筋對身體彈射、以熱熔膠條打其手腳施虐，使男童全身上下傷痕累累。

去年10月18日當天，陳趁謝女外出工作時，以不詳方式重擊男童腹部，致其腹部鈍傷造成肝臟損傷、胃破裂，胃內容物流出約500毫升，流至腹腔內造成腹膜炎引發敗血性休克。當晚陳及謝女發現男童無反應，將他送醫急救後，仍未恢復心跳而宣告死亡。

謝女表示，為管教兒子，以綿繩持續綑綁雙手手腕4次、搧其臉頰2次，曾目睹或聽聞陳對兒子凌虐犯行，她每天幫兒子洗澡，有發現身上傷勢。她說，因為陳不願意出去工作，她必須出去工作賺取生活費，所以需要陳幫忙照顧女兒，她與家人關係不睦，若獨自帶走兒子及女兒，也沒有地方住。

她表示，之前曾經婚姻失敗過，不希望遭受第2次婚姻失敗，陳對女兒特別好，她不願意女兒變成單親家庭。她說，沒有帶兒子就醫，是因為怕醫院通報，兒子會再次遭安置到寄養家庭，而且在兒子死亡之前，她看到兒子身上的傷痕不嚴重，兒子肛門的傷痕是在死亡前一天才發現。

台南地院認為，謝女對男童有保護義務，負有救護男童免於遭受陳虐打對待，甚至走避受虐環境的義務，而當時並無不能救護情形，竟坐視不救，不僅自行對男童施以綿繩持續綑綁雙手手腕4次、搧其臉頰2次傷害行為，也未為任何讓男童脫離遭陳持續虐打的積極作為，致男童遭陳持續虐打致死。法官認她居於可防止地位而不防止，與結果間有相當因果關係，自應負正犯罪責。 台南市2歲多謝姓男童去年10月間由謝姓母親和陳姓生父從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前死亡。圖／本報資料照

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