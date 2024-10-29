快訊

蘋果M4版iMac無預警登場！記憶體升級、定價44900元7大看點一次看

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

聽新聞
0:00 / 0:00

「平鎮地下市長」之妻 再因採購滅火器收賄又判71年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

升格前桃園縣平鎮市2013年間爆發滅火器採購弊案，30名現卸任里長2021年間已判刑，自稱平鎮地下市長的前湧豐里長鄧浪安之妻張麗華另因收賄再遭訴，桃園地院審結，將她判處8次7年1月、2次7年2月，10罪均褫奪公權4年，可上訴。

被告張麗華非公務員與公務員共同犯貪汙治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪，以貪汙治罪條例第5條1項3款的對於職務上行為收受賄賂罪的共同正犯論之，由於審判庭依著最高法院最新見解「不定應執行刑」，10次分別量刑的刑期加總為有期徒刑71年，褫奪公權40年。

犯罪事實指出，被告張麗華及其配偶即桃園市平鎮區前湧豐里長鄧浪安，自2007年至2012年2月間，分別向戴姓、曾姓、李姓、張姓、江姓、邱姓、姜姓、宋姓、宋姓、吳姓、沈姓、胡姓、涂姓、陳姓、葉姓、葉姓、鄒姓、劉姓、戴姓、吳姓、胡姓及劉姓等22位里長遊說。

以各該里基層工作經費或議員補助款，配合辦理採購勵儀公司「6 型滅火器」及宏逸公司「3 型滅火器」，俟平鎮區公所完成驗收付款後，由勵儀公司的陳姓負責人、廖姓股東給付賄款予張華及鄧浪安，再由張女、鄧男按每支滅火器900元至1000 元不等賄款，分送賄款給上述22位里長，合計張麗華與鄧浪安總共收賄243萬5003元。

法官審酌，被告張麗華雖不具公務員身分，然與公務員共犯本案，多次收受賄賂，在本案中扮演至關重要的穿梭角色，又否認犯罪，犯後態度不佳，兼衡其智識程度、犯罪手段等情狀，就10次犯行分別量刑，不定應執行刑。

自稱平鎮地下市長的前湧豐里長鄧浪安之妻張麗華2021年間依貪汙罪判處7年8月，又被查出收賄10次再遭訴，桃園地院審結，將她判處8次7年1月、2次7年2月，刑期加總為有期徒刑71年，10罪均褫奪公權4年，可上訴。記者陳恩惠／攝影
自稱平鎮地下市長的前湧豐里長鄧浪安之妻張麗華2021年間依貪汙罪判處7年8月，又被查出收賄10次再遭訴，桃園地院審結，將她判處8次7年1月、2次7年2月，刑期加總為有期徒刑71年，10罪均褫奪公權4年，可上訴。記者陳恩惠／攝影

公務員 桃園地院 賄款

延伸閱讀

柯文哲京華城案延押「第一人」出爐！ 應曉薇再羈押2月

【即時短評】柯文哲案下半場開打 獻金、賄賂釐得清？

國蛋開賣就秒殺 滅火器喜拋年底大喜訊

京華城容積案否認收賄4000萬 應曉薇羈押庭後還押看守所

相關新聞

鄭文燦涉貪案桃院明午起開庭 12月中旬才輪到「他」

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長期間，利用「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，遭桃檢依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人，...

「平鎮地下市長」之妻 再因採購滅火器收賄又判71年

升格前桃園縣平鎮市2013年間爆發滅火器採購弊案，30名現卸任里長2021年間已判刑，自稱平鎮地下市長的前湧豐里長鄧浪安...

楊蕙如率網軍罵大阪辦事處害人自縊憲法法庭「護航」 高院今更審

楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，辦事處處長蘇啟誠自縊，台北地檢署查出楊女「帶風向」，依妨害公務罪起訴，...

超思案 約談陳吉仲、林聰賢、陳駿季

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采二家進口商，約談畜產會官員及業者共八名被告，...

業者牟暴利 醫用氧氣涉混工業氣體

台中市太平區昞暉氣體公司涉嫌以工業氧氣混充醫用氧氣，兩者成本相差14倍，經檢舉，市府與檢調已介入調查。台中地檢署表示，檢...

繼承1567萬財產 竟要繳5735萬遺產稅

陳姓男子七年前亡歿，妻子和三名子女拋棄繼承，當時六歲非婚生女成唯一繼承人，因陳死前一年將市價三億元股票贈妻，五七三五萬遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。