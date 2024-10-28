鄭文燦涉貪案桃院明午起開庭 12月中旬才輪到「他」

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長期間，利用「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，遭桃檢依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人，其中鄭求刑12年。桃園地院自明午起，針對廖俊松父子等被告分別進行準備程序，鄭文燦已排定12月19日上午出庭。

受命法官廖奕淳自本月初起，針對全案關鍵被告於案件正式審理前，陸續排定同案被告各自的準備程序庭，根據司法院的庭期查詢系統顯示，開庭日期分別為10月29日下午2點30分、3點30分、4點30分，10月31日上午10點、11月12日下午2點30分、11月18日上午10點共6庭5被告皆在刑事18法庭進行；至於12月19、30日上午9點30分，以及2025年1月14日下午2點30分則有3庭1被告改於刑事14法庭進行。

桃院透露，明天下午3庭分別傳喚台塑集團前顧問廖俊松、擔任白手套後轉為汙點證人的小兒子廖力廷及其黃姓妻子等3人，各自進行歷時1小時準備程序；10月31日上午為台塑集團前副總經理兼發言人侯水文；11月12、18日皆為傳喚台塑企業總管理處前總經理楊兆麟；至於鄭文燦的準備程序則自12月19日起至明年元月14日分為3庭。

由於此案涉及人物為社會矚目，桃院日前也公告「本院113年度金重訴字第4號被告鄭文燦等人貪污等一案，因法庭旁聽席位有限，為維護法庭秩序，爰依規定核發旁聽證，領有旁聽證者始可入庭旁聽」，而第18法庭旁聽席包含記者旁聽20席在內僅有50席，院方明天下午1點50分起，在2樓聯合報到處的設置「旁聽證發放處」，依排隊先後填寫相關表格並查驗身分證件後才核發，明午3個時段庭期僅發放1次旁聽證。