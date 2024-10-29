業者牟暴利 醫用氧氣涉混工業氣體

台中市昞暉公司涉嫌以工業用氧氣混充醫用氧氣，市府食藥處與檢調在今年8月間前往搜索。圖／台中市政府提供 台中市太平區昞暉氣體公司涉嫌以工業氧氣混充醫用氧氣，兩者成本相差14倍，經檢舉，市府與檢調已介入調查。台中地檢署表示，檢察官今年8月底搜索，查扣分裝工具、封膜、標籤、氣瓶等證物，正由食安處協助判定涉案偽藥；食安處說，已回收下游業者醫用氧氣45瓶，全面回收中。

台中地檢署表示，今年7月間，調查局台中市調處接獲民眾檢舉，昞暉經營疑涉不法，市調處報請台中地檢署指揮後，承辦檢察官8月21日，指揮市調處會同台中市食藥處人員，搜索昞暉位於太平區營業處所，現場查扣分裝工具、偽造的封膜、 標籤、氧氣瓶等證物，由食安處協助判定涉案偽藥。

台中市昞暉公司涉嫌以工業用氧氣混充醫用氧氣，市府食藥處與檢調在今年8月間前往搜索。圖／台中市政府提供

檢方調查，昞暉公司陳姓負責人等人，疑從2020年間起，在部分營業項目中，疑將工業用氧氣混用於醫療用氧氣，偽造印製不實封膜、標籤為掩飾，販賣予中部地區醫療院所、藥局等處。食安處指出，現場搜查，發現疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣29瓶，已由調查處現場封存並責付保管。

檢方指出，陳姓負責人等人涉犯違反藥事法、偽造文書、詐欺取財等罪，由承辦檢察官持續指揮市調處，並會同衛生局擴大偵辦、釐清中。

據了解，昞暉氣體有醫療器材販售許可，但沒有藥品製造資格，業者說，案件已進入司法，不便多說。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，醫療氧氣使用者通常為急救等病情嚴重的缺氧病患，因病患本身含氧量不足，需大量氧氣，工業用氣體可能有雜質，例如一氧化碳恐會傷害神經、大腦，虛弱患者若吸入混有工業氣體的氧氣，不但進氧量效果不好，嚴重恐讓病情惡化，甚至致死。