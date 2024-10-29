聽新聞
0:00 / 0:00

業者牟暴利 醫用氧氣涉混工業氣體

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱／台中報導

台中市昞暉公司涉嫌以工業用氧氣混充醫用氧氣，市府食藥處與檢調在今年8月間前往搜索。圖／台中市政府提供
台中市昞暉公司涉嫌以工業用氧氣混充醫用氧氣，市府食藥處與檢調在今年8月間前往搜索。圖／台中市政府提供
台中市太平區昞暉氣體公司涉嫌以工業氧氣混充醫用氧氣，兩者成本相差14倍，經檢舉，市府與檢調已介入調查。台中地檢署表示，檢察官今年8月底搜索，查扣分裝工具、封膜、標籤、氣瓶等證物，正由食安處協助判定涉案偽藥；食安處說，已回收下游業者醫用氧氣45瓶，全面回收中。

台中地檢署表示，今年7月間，調查局台中市調處接獲民眾檢舉，昞暉經營疑涉不法，市調處報請台中地檢署指揮後，承辦檢察官8月21日，指揮市調處會同台中市食藥處人員，搜索昞暉位於太平區營業處所，現場查扣分裝工具、偽造的封膜、 標籤、氧氣瓶等證物，由食安處協助判定涉案偽藥。

台中市昞暉公司涉嫌以工業用氧氣混充醫用氧氣，市府食藥處與檢調在今年8月間前往搜索。圖／台中市政府提供
台中市昞暉公司涉嫌以工業用氧氣混充醫用氧氣，市府食藥處與檢調在今年8月間前往搜索。圖／台中市政府提供

檢方調查，昞暉公司陳姓負責人等人，疑從2020年間起，在部分營業項目中，疑將工業用氧氣混用於醫療用氧氣，偽造印製不實封膜、標籤為掩飾，販賣予中部地區醫療院所、藥局等處。食安處指出，現場搜查，發現疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣29瓶，已由調查處現場封存並責付保管。

檢方指出，陳姓負責人等人涉犯違反藥事法、偽造文書、詐欺取財等罪，由承辦檢察官持續指揮市調處，並會同衛生局擴大偵辦、釐清中。

據了解，昞暉氣體有醫療器材販售許可，但沒有藥品製造資格，業者說，案件已進入司法，不便多說。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，醫療氧氣使用者通常為急救等病情嚴重的缺氧病患，因病患本身含氧量不足，需大量氧氣，工業用氣體可能有雜質，例如一氧化碳恐會傷害神經、大腦，虛弱患者若吸入混有工業氣體的氧氣，不但進氧量效果不好，嚴重恐讓病情惡化，甚至致死。

台中市 標籤 食安

延伸閱讀

成本相差14倍…台中業者工業氧氣混充醫用？檢方：擴大偵辦釐清

台中爆工業氣體混充醫用氧氣流入醫院！ 醫：嚴重恐致死

需求不振 中9月工業利潤暴減27% 拖累前九月同比轉負

中國經濟風險增加 學者盼我分散風險

相關新聞

超思案 約談陳吉仲、林聰賢、陳駿季

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采二家進口商，約談畜產會官員及業者共八名被告，...

鄭文燦涉貪案桃院明午起開庭 12月中旬才輪到「他」

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長期間，利用「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，遭桃檢依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人，...

業者牟暴利 醫用氧氣涉混工業氣體

台中市太平區昞暉氣體公司涉嫌以工業氧氣混充醫用氧氣，兩者成本相差14倍，經檢舉，市府與檢調已介入調查。台中地檢署表示，檢...

繼承1567萬財產 竟要繳5735萬遺產稅

陳姓男子七年前亡歿，妻子和三名子女拋棄繼承，當時六歲非婚生女成唯一繼承人，因陳死前一年將市價三億元股票贈妻，五七三五萬遺...

遺贈稅補洞 財政部：依判例為法源…修法前先按比例分配

非婚生子女遺產稅竟比遺產多，憲法法庭今針對遺產稅及贈與稅法第15條中「贈與給配偶的財產，併入遺產總額徵稅」判部分違憲，2...

女會計捲入光電工程超貸案遭羈押提抗告 更裁15萬交保

承暘光電會計陳雀單被控涉及捲入光電工程超貸案，原遭台南地院裁定羈押，但她不服提出抗告，台南高分院合議庭法官認為，陳女從無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。