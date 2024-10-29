繼承1567萬財產 竟要繳5735萬遺產稅

陳姓男子七年前亡歿，妻子和三名子女拋棄繼承，當時六歲非婚生女成唯一繼承人，因陳死前一年將市價三億元股票贈妻，五七三五萬遺產稅須由女童繳納；台北高等行政法院第三庭認為遺產及贈與稅法有疑義，聲請釋憲，憲法法庭昨判該法第十五條第一項第一款規定部分違憲，兩年內修法。

爭議條文規定「被繼承人死亡前二年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：一、被繼承人配偶；二、被繼承人依民法第一一三八條及第一一四○條規定之各順序繼承人；三、前款各順序繼承人之配偶。

財政部賦稅署表示，尊重憲法法庭判決，會於二年內檢討修法。以憲法法庭判決為法源，可先依遺產受益比例分配遺產稅。

陳男二○一六年六月將名下鋼鐵公司淨值三億餘元股票送給周姓髮妻，並申報核定免徵贈與稅；二○一七年底陳死亡，周婦和三名子女拋棄繼承，六歲非婚生女為唯一繼承人。

北區國稅局依遺產及贈與稅法規定將股票淨值計入遺產總額，陳的遺產總額三億四六一二萬元，遺產淨額三億二四三五萬元，女童雖繼承一五六七萬遺產，卻要繳五七三五萬元遺產稅。

憲法法庭併案審理游姓婦人與李姓兒子聲請案，癌末李姓丈夫二○一六年五月三日將土地贈與妻子，十一天後去世，土地價值一億三千多萬元，併同其他財產遺產總額二億二千多萬元，遺產淨額一億四千多萬元，應納稅額一四六二萬元。母子主張若視為遺產，應可適用遺贈稅法第十七條之一剩餘財產差額分配扣除規定。

憲法法庭認為條文擬制遺產的受贈人為被繼承人配偶，與其他繼承人應如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，配偶以外其他繼承人須以繼承的遺產，就被繼承人配偶因受贈產生的財產增益負擔遺產稅，不符憲法保障平等權意旨；繼承人繼承權的經濟價值嚴重減損，也侵害人民受憲法保障的財產權。

憲法法庭認為法條對於被繼承人配偶，就其受被繼承人死亡前二年內贈與的財產，欠缺相當於遺贈稅法第十七條之一所定剩餘財產差額分配請求權自遺產總額扣除規定，二年內應修正。