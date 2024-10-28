遺贈稅補洞 財政部：依判例為法源…修法前先按比例分配

非婚生子女遺產稅竟比遺產多，憲法法庭今針對遺產稅及贈與稅法第15條中「贈與給配偶的財產，併入遺產總額徵稅」判部分違憲，2年內修法。財政部賦稅署官員表示，尊重憲法法庭判決，於2年內檢討修法。以憲法法庭判決可為法源，先依比例分配遺產稅。

一名陳姓男子2016年6月將名下某鋼鐵公司淨值3億868萬元的股票送給周姓妻子，同年7月18日申報並經核定免徵贈與稅，但隔年12月3日陳男卻往生，周姓遺孀和3名子女都拋棄繼承，6歲私生女為唯一繼承人。

北區國稅局以股票為陳死亡前2年贈與妻子的財產，依遺贈稅法規定，將陳死亡時3億868萬元的股票淨值計入遺產總額，核定陳男遺產總額共有3億4612萬元，遺產淨額3億2435萬元，女童雖繼承遺產1567萬元，但要繳5735萬元遺產稅。

女童提行政訴訟，台北高等行政法院第三庭認為遺產及贈與稅法，聲請釋憲，憲法法庭判該法第15條第1項第1款規定部分違憲，2年內修法。