聽新聞
0:00 / 0:00
女會計捲入光電工程超貸案遭羈押提抗告 更裁15萬交保
承暘光電會計陳雀單被控涉及捲入光電工程超貸案，原遭台南地院裁定羈押，但她不服提出抗告，台南高分院合議庭法官認為，陳女從無認有何事實足認其有湮滅、偽造、變造證據之虞，今天撤銷原裁定發回台南地院更裁。南院今晚以陳雀單提出15萬元保證金後釋放，裁定限制住居及限制出境、出海，並應於每周一下午7點前至派出所報到。
台南高分院法官指出，此案案情固屬複雜，且依檢方所指仍有其他共犯、證人尚未到案釐清，但由羈押聲請書證據清單所列及提出卷證及至今之偵查情形，可認本案相關共犯未到案釐清,攸關被告涉案情節輕重，致勾串共犯、證人之疑慮無法完全排除，但無從認有何事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據之虞，此部分羈押原因尚難採認。
法官並以檢方並未提出證據釋明何以認為被告有逃亡情事,或有何逃亡企圖，此部分難認有據;關於加重詐欺取財罪罪嫌尚認不足,且無從顯示有反覆實施之情，亦難認有符合刑事訴訟法第101條之1第1項第7款羈押原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言