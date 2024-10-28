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女會計捲入光電工程超貸案遭羈押提抗告 更裁15萬交保

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

承暘光電會計陳雀單被控涉及捲入光電工程超貸案，原遭台南地院裁定羈押，但她不服提出抗告，台南高分院合議庭法官認為，陳女從無認有何事實足認其有湮滅、偽造、變造證據之虞，今天撤銷原裁定發回台南地院更裁。南院今晚以陳雀單提出15萬元保證金後釋放，裁定限制住居及限制出境、出海，並應於每周一下午7點前至派出所報到。

台南高分院法官指出，此案案情固屬複雜，且依檢方所指仍有其他共犯、證人尚未到案釐清，但由羈押聲請書證據清單所列及提出卷證及至今之偵查情形，可認本案相關共犯未到案釐清,攸關被告涉案情節輕重，致勾串共犯、證人之疑慮無法完全排除，但無從認有何事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據之虞，此部分羈押原因尚難採認。

法官並以檢方並未提出證據釋明何以認為被告有逃亡情事,或有何逃亡企圖，此部分難認有據;關於加重詐欺取財罪罪嫌尚認不足,且無從顯示有反覆實施之情，亦難認有符合刑事訴訟法第101條之1第1項第7款羈押原因。

台南地院以陳雀單提出15萬元保證金後釋放，裁定限制住居及限制出境、出海，並應於每周一下午7點前至派出所報到。圖／本報資料照
台南地院以陳雀單提出15萬元保證金後釋放，裁定限制住居及限制出境、出海，並應於每周一下午7點前至派出所報到。圖／本報資料照

光電 刑事訴訟 台南 會計師 詐欺 超貸

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