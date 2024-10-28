馬祖車流量少…卻現首例酒駕肇事致死案 被告200萬元交保

外島因為車流量相對少，較少交通事故，從未發生酒駕致死案件，不過在連江縣近日卻出現首起酒駕肇事致死案件。連江地檢說明，曹姓被告前日酒後自駕小客車於福澳港附近不慎撞上李姓被害人致死，考量被告犯後態度及重罪情況，以200萬元交保。

福建連江地方檢察署表示，昨接獲連江縣警察局報請相驗，曹姓被告於前26日晚間10時許，酒後駕駛自用小客車在南竿鄉福澳港附近行駛，不慎撞擊行人李姓被害人；李姓被害人送醫後於昨凌晨宣告不治，經警對曹姓被告做吐氣酒精濃度測試後，發現曹吐氣所含酒精濃度超過每公升0.25毫克。

連江地檢指出，主任檢察官蔡杰承旋即前往相驗並至案發現場勘驗，犯罪被害人保護協會成員也前往訪視並慰問被害者家屬，曹姓被告涉犯刑法第185條之3第2項前段、第1項第1款之酒駕致人於死罪犯罪嫌疑重大，考量被告犯後主動聯繫救護車積極救護的犯後態度，且所犯非最輕本刑5年以上之重罪，經主任檢察官訊後諭令以新台幣200萬元交保。

連江地檢檢察長謝謂誠呼籲，馬祖地區民風純樸，從未發生酒駕致死案件，酒後駕車不但將自己置身險境，亦對公眾生命、身體之安全造成莫大危害，也對被害人家屬造成極大痛苦，民眾切勿心存僥倖，以身試法，否則必定嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康