女會計捲入光電工程超貸案遭羈押 她抗告發回南院更裁

承暘光電會計陳雀單被控涉及捲入光電工程超貸案，原遭台南地院裁定羈押，但她不服提出抗告，台南高分院合議庭法官認為，陳女於檢察事務官詢問中，更主動提供隨身碟2個，供檢方查證俾利進一步釐清案情，無從認有何事實足認其有湮滅、偽造、變造證據之虞，今天撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南高分院合議庭撤銷原裁定理由為，陳雀單於原審已坦認大部分犯行，此案案情固屬複雜，依檢方所指仍有其他共犯、證人尚未到案釐清案情，但此案檢方既已自2023年間，即已對同案被告蔡清旭、蔡月娥等人開始偵辦，並有詢問部分證人，如有意串證，早已完成，則此項疑慮已不存在。

何況，檢方並未舉證在開始偵辦後至今，有何被告與其他共犯、證人串證情。再者，陳女所述既與其他證人之證述不同，若有串證豈會如此，反而是證明無串證之情。

二審法官認為，檢方於2023年間即對同案被告蔡清旭、蔡月娥等發動搜索，與本案至關重要公司、工程相關文件、手機、電腦等已為檢方所查扣，檢方既已整理相關金流、合約等證據，迄今即難再認陳女有湮滅、隱匿證據之虞。陳女抗告意旨指摘原裁定不當，即非無據，自應撤銷原裁定，發回原審法院另為妥適裁定。此裁定不得再抗告。