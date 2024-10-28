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新竹男臨停擋路被罵有病 強開駕駛車門、手壓制脖頸遭判刑

中央社／ 新竹縣28日電

竹市葉姓白牌司機開車擋到陳姓男子車庫，陳男欲駛入時以閃遠光燈示意葉男讓路、還罵「爛東西、有病」，葉男不堪遭辱打開陳男車門並以手壓制脖頸，新竹地方法院將葉男依強制罪判處2月。

判決書指出，去年3月間，葉男將車臨停在竹市演藝路與私人土地鄰接處，當時陳男駕好開車返家，打算由演藝路右駛入此處私人土地，後續前往車庫並利用升降梯進入住處停車塔。

判決書表示，陳男認為葉姓男子臨停擋路，因此以閃遠光燈及連續鳴按喇叭方式示意，是要葉男讓路。

判決書指出，葉男不滿則下車與陳男理論後再回到車上開車後退讓路，陳男駕車開進私人土地，正在等升降梯匝門開啟時，葉男則因不滿遭陳男罵「爛東西、有病」等，氣得上前強行打開陳男駕駛座車門，並以手壓制陳男的脖頸。

法官認為，葉男是智識成熟的成年人，卻因行車糾紛，未思量理性溝通，以強制方式妨害對方駕車離去的權利，可見法治觀念不佳。

法官審酌，葉男至今也未與陳男達成和解或賠償損害，因此依強制罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金。可上訴。

車門情境示意圖。圖／Ingimage
車門情境示意圖。圖／Ingimage

新竹

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