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「預收」雷射除毛費用挨罰...醫美醫師聲請釋憲 憲法法庭判決合憲

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾獲多項國際大獎的業餘魔術師、台北市美麗晶華診所醫師蔡之棟，被台北市政府衛生局認定一次性預收費用，再分次完成療程，違反醫療法規定而裁罰5萬元，他不服提行政訴訟敗訴確定後，以醫療法相關規定有違憲之虞，聲請釋憲；憲法法庭今判決醫療法第21條、第22條第2項規定、醫療法施行細則合憲。

蔡之棟2017年10月14日一次向病患收取6次腋下、小腿雷射除毛療程共4萬9000餘元，再分次完成療程，被台北市政府衛生局認定違反醫療法「擅立收費項目收費」的規定而裁罰5萬元，蔡不服處分提行政訴訟救濟

蔡認為，即便雷射除毛的醫療項目早已被主管機關所核定，卻仍遭確定判決認定，診所就雷射除毛採取預先一次性收費，再分多次治療方式，構成「預收」醫療費用，是前衛生署、衛福部所禁止收取的「預約治療費用」；另療程未依醫療法規定經主管機關事前核定，構成醫療法、醫療法施行細則規定所禁止的撞立名目收費情形，而判決蔡訴訟被判決敗訴確定。

蔡認為確定判決適用的醫療法第21條、第22 條第2項、醫療法施行細則第11條第3項，過度限制基本權，侵害憲法保障人民工作權及執行職業自由、契約自由，而違反比例原則；另認為前行政院衛生署2010年10月6日函、衛生福利部2015年2月25日函未經授權增加法律所沒有的限制，違反法律保留原則，有違憲疑義，聲請法規範及裁判憲法審查。

醫療法第21條規定，「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣（市）主管機關核定之」；醫療法第22條第2項規定，「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費」。

醫療法施行細則第11條第3項規定，「本法第二十二條第二項所稱擅立收費項目收費，指收取未經依本法第二十一條規定核定之費用」。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

北市 憲法法庭 衛生局 醫美

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