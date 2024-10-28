【重磅快評】同橘不同命 邢泰釗不覺北檢怪怪的？

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今天傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季三人到案，雖然他們是告身分，但在野解讀北檢僅是假動作、花拳繡腿而已；如果以京華城案中的「橘子」許芷瑜和超思雞蛋案中的吳諭非兩相對照，就可以理解外界對北檢為何不抱期待了。

監察院的功能不彰早被詬病，但就超思雞蛋案而言，北檢的表現甚至連監察院都還不如。

超思雞蛋案吵了一年多，監察院好歹先動起來，八月提出調查報告，認為畜產會對貿易商資格、驗收、履約、核銷及銷毀等作業程序有違失，農業部未盡監管之責，對農業部提5項糾正；另對於蛋價查核機制及計畫執行程序有諸多瑕疵，監察院也提出6項檢討改善意見。至於民間公司商業關係及疑似短報進口稅款則移請檢調及財政部查處。

北檢不動，監察院先動，監察院動了，北檢隔了一個月才動。九月間北檢指揮調查局兵分14路搜索，並約談畜產會、農業部公務員、超思與亮采公司人員共8名被告，訊後諭令亮采負責人林宜龍100萬元交保、時任畜產會專員吳俊達50萬元交保，但案情關鍵的超思負責人秦語喬之女吳諭非滯日不歸，北檢就沒有下文了。

據監察院調查，2022年首次專案進口日本雞蛋的中間聯繫人吳諭非疑似發現進口雞蛋有利可圖，找來母親秦語喬成立超思公司搞一條龍進口，吳女疑似一人身兼三角，分別為日本公司代表、日方代理商及貿易進口商等三重角色，整起案件作業過程疑點重重，吳諭非無疑是全案重要關係人物。

但是，北檢動作慢也就算了，大陣仗搜索約談查了半天， 查到吳諭非似乎就自動「中場休息」了；北檢今天再傳喚陳吉仲、林聰賢、陳駿季三人到案，問不到三小時就全部請回，難怪外界要質疑北檢僅是假動作而已。

反觀北檢偵辦京華城容積率弊案，發現民眾黨主席柯文哲的幕僚「橘子」許芷瑜8月29日出境後即滯留日本，在聲請延押柯文哲之際，也同步對許芷瑜發布通緝，並廢止、註銷她的護照，讓她成為京華城案首位被通緝的被告。

更讓人印象深刻的是，外交部也配合北檢，表示接獲北檢來函之後，立即配合辦理許芷瑜護照註銷事宜。北檢的目的就要迫使許返台歸案，效率快得驚人，但有無依刑事訴訟法的程序先行傳喚許芷瑜，引發外界質疑，實務上是被告沒有正當理由未到庭才會拘提，拘提無著才發布通緝，北檢是不是太急了？