女友內褲疑有他人「嘉明味」 想驗DNA天兵情侶竟謊報遭性侵

高雄蘇姓男子懷疑王姓女友出軌，偷聞王女內褲嗅出「嘉明的味道」，想要驗DNA揪出小王，醫院卻稱除非涉及刑案，否則不給驗，王女想要安撫蘇男，便配合報警謊稱遭人性侵，員警到場後才發現遭騙，高雄地院審理後，依未指定犯人誣告罪，判兩人2月徒刑。得易科罰金。

判決指出，去年3月15日晚間，蘇男見王姓女友內褲有不明體液，且聞起來又有點像「嘉明的味道」，蘇男懷疑王女出軌，隔天兩人便發生爭吵，要求王女將內褲拿去醫院驗DNA證明清白。

蘇男隨後致電給醫院，結果院方稱要涉及刑事案件才可協助檢測DNA，掛斷電話後，蘇男又與王女發生爭執，蘇質疑王女「你是不是在等那個DNA那個超過時間，男人的精子存活在外在的時間是24小時」、「去驗一下，驗一下就知道」、「那麻煩請你報警」。

王女為了安撫蘇男，於是同意報警稱自己遭人性侵，警方獲報後，隨即派員警到兩人住處釐清案情。

結果員警一到場，王女隨後改口稱自己沒遭性侵，是蘇男一直逼她驗內褲體液的DNA，才會報警稱她被性侵，警方被兩人這樣一鬧，還出動警力到場，便將蘇男、王女依誣告罪嫌送辦。

高雄地院審理時，蘇男稱他沒有逼王女報案，他只有問她要不要報警，結果王就自己打給110；王女則稱她是被逼迫報案，屬於正當防衛。