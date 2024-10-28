超思版「橘子」？ 關鍵人秦語喬女吳諭非也滯日未歸

超思版「橘子」？台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及約談廠商超思、亮采、畜產會官員及業者被列為被告，但關鍵人物之一、身為畜產會採購雞蛋案窗口的超思負責人秦語喬女兒吳諭非，雖然不在今天約談的名單中，但據悉她長年居住在日本，這段期間檢方持續透過管道連絡，希望她返國說明，卻遲遲未獲回應。

北檢偵辦京華城案，上周對民眾黨主席、台北市前市長柯文哲聲請延押，指出柯延押重要理由之一。就是經手其檯面政治獻金的私人帳房「橘子」許芷瑜出境日本至今未歸，不僅將她轉為政治獻金法被告、發布通緝，並函請外交部領事事務局廢止、註銷許女護照。不料如今卻出現超思版「橘子」吳女，也同樣滯日不歸，打亂檢方偵查步驟。

檢調懷疑，2022年間，農業部為因應國內蛋荒，補助畜產會辦理雞蛋緊急調度產銷計畫，同年3至5月畜產會委請亮采進口雞蛋，8月至11月因日方代理商、亮采、超思三方合作關係，改以現貨購買向超思採購16批次、2500萬顆雞蛋，但超思2022年9月5日方成立，畜產會竟能「提前」一個月與超思簽約。