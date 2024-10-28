遊客駕車行駛南投「全台最爛道路」自撞 法院判國賠13.3萬

力行產業道路被稱為全台最爛道路，因為地質脆弱，常因大雨坍方交通中斷。圖／南投縣政府提供

南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛道路」之稱，有遊客指控駕車行經卻因路損有高低差，車輪陷坑洞才失速撞山壁，車毀人傷，提告當地公所聲請國賠，求償金額37萬餘元，南投地院判賠13萬多元。公所表示，尊重司法判決。

判決書指出，陳姓男子去年2月下旬駕車行駛於投89線南投往宜蘭方向，行經該路線華崗4區上坡路段發生自撞事故，但陳男主張，係因路面龜裂凹陷產生高低落差，車輛輪胎陷於凹洞空轉，致使車身失速撞上山壁，造成他右踝及足挫傷。

陳男認為，該路段管理機關放任道路年久失修，且未加設護欄、警示標誌等，才會發生事故，其所受損害與設施管理欠缺間有因果關係，因此聲請國賠，要求賠償醫療費800元、修車費22.9萬元、精神慰撫金15萬元，合計37萬9800元。

投89線為村里間產業道路，管理單位為仁愛鄉公所，公所主張，該路線主要供在地農業通行使用，並非遊客通行之用，原告非當地農民，也非為農務情事行經該路段，事故原因也與對路況不熟、操作車輛不慎等有關，非道路管理養護問題。

南投地院法官根據現場照片判斷，該路面陷落處已有磨平痕跡，且已長出雜草，可知路損已有一定時間，但公所並未修補，也沒設置警告標誌；另，該道路雖為農產運輸之用，但並未禁止一般民眾通行。