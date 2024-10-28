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北檢查超思 約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢訊後全請回

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采2家進口商，3名畜產會官員及5名業者被列為被告，現有涉案層級最高時任農業部畜牧司長張經緯僅列為證人。今天北檢發動第二波約談，以被告身分約談農業部前任及現任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢，訊後全部請回。

北檢偵辦進口雞蛋案，上月指揮調查局兵分14路搜索農業部、中央畜產會及超思、亮采兩進口商，約談3官員、5業者及員工共8人，全案朝貪瀆、加重詐欺及偽造文書等罪偵辦。

檢方複訊後，超思負責人秦語喬200萬元交保、限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各50萬、30萬元交保；農業部副司長、時任中央畜產會執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、亮采法人代表王朝輝等人則請回。

檢調偵辦超思弊案，今天上午傳喚農業部前任及現任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢，訊後全部請回。記者許正宏／攝影
檢調偵辦超思弊案，今天上午傳喚農業部前任及現任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢，訊後全部請回。記者許正宏／攝影

畜產會 超思 農業部

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