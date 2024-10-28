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新埤鄉長潘和源違反選罷法判刑確定解職 3個月完成補選

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍參選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」的布條，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪，二審逆轉判8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞，潘確定入獄；屏東縣府表示，收到判決書，潘河源將解職，解職日從宣判日起生效，縣府將派代理鄉長，3個月內完成補選。

新埤鄉長潘和源今上午9點半出席新埤鄉綜合休閒公園改善動土典禮，當時潘和源還不知相關判決，新埤鄉公所團隊課室主管全一起出席迎接縣長周春米。

對於判決確定入獄服刑，潘和源中午接電話時表示，不清楚，他的女兒在一旁接過電話，並表示，還沒收到判決書。

潘和源前年以無黨身分參選新埤鄉長選舉，他的胞妹為助選，委託印刷廠印製競選布條，印刷廠便以潘和源之前委託製作的手搖旗等文宣品資料，為潘和源設計競選布條，布條上除印有潘和源姓名、人像及新埤鄉長候選人等文字、圖像外，布條上方還印製「全力搶救民進黨唯一提名」文字。

潘和源的胞妹以口述告知布條內容，潘和源得之後僅將「全力搶救」文字，改為「全力支持」，再由胞妹回傳給印刷廠，並同時訂購50條布條，事後再指示胞弟、胞妹開車於新埤鄉鄉內各村，懸掛競選布條。當時一同競選對手林愛玲發現，報警處理，潘和源和胞弟、胞妹被檢方依違反選罷法起訴。

潘和源近年官司纏身，除違反選罷法，他還涉違反人員進用，用不符機要薦任何男、潘男，以臨時人員擔任薦任課員工作，讓符合資格陳男為機要薦任課員卻從事文書、清潔工作，何男、潘男從中領取差額薪資。檢方起訴前任鄉長林志成、現任鄉長潘和源共6人依違反貪汙治罪條例起訴，兩人否認，毫無悔意，檢方建起法院從重量刑。全案法院審理中。

屏東縣新埤鄉長接連出事，前鄉長何耀榮任內浮報加班費遭法院判刑，接任鄉長林志成、潘和源濫用人事，調換薪資手法乾坤大挪移，鄉鎮長接連出事，地方嘆，法治觀念太薄弱。

屏東縣新埤鄉長潘和源今上午9點半出席新埤鄉綜合休閒公園改善動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣新埤鄉長潘和源今上午9點半出席新埤鄉綜合休閒公園改善動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣新埤鄉長潘和源今上午9點半出席新埤鄉綜合休閒公園改善動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣新埤鄉長潘和源今上午9點半出席新埤鄉綜合休閒公園改善動土典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣 鄉長

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