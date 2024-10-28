免加油、充電「磁能車」詐騙上億 主嫌遭通緝逃亡9年栽了

2011年轟動一時，宣稱不用加油、充電的「磁能車」破億元詐騙主嫌謝均權，被判處4年徒刑，他不入監服刑遭通緝，逃亡9年，北市警方日前發現他闖紅燈過馬路上前盤查，他先用假身分證件矇騙，因對方已過世被戳破，自知法網難逃，主動透露「我叫謝均權」，警方查詢後大驚，當下直接逮捕，解送台北地檢署歸案。

文山二分局萬盛派出所長朱俊碩、警員景暐傑10月5日在羅斯福路六段取締交通違規，發現一名男子闖紅燈過馬路，上前了解，過程中謝均權（65歲）十分緊張，頻頻哀求警察「可不可以不要開單」，員警依法先確認身分，要求拿出證件。

謝均權供稱沒帶身分證，掏出一張楊姓男子的汽車駕照給警察，警方輸入警用小電腦查詢，發現「這個人根本早已過世」，認定不對勁當場告知，並質問「所以你是誰，叫什麼名字」。

謝均權疑因遭通緝逃亡許久，早不使用自己真正的身分證字號，已忘記無法交代，員警追問「那你叫什麼名字？」謝均權自知法網難逃，告知「我叫謝均權」，員警再次查詢，確認是自2015年遭台北地檢署通緝、逃亡逾9年的詐欺通緝犯。

警方當場逮捕，謝均權哀求稱知道自己被通緝，希望員警給一點時間安頓、打理生活，警詢後被依偽造文書罪移送法辦，至於銀行法、商業會計法、偽造文書、詐欺等通緝部分，一併解送歸案。

據了解，謝均權遭通緝後，透過朋友關係，弄來楊姓男子的汽車駕照，為了取信盤查員警，還把楊男的駕照照片換成自己的大頭照；他長年住在板橋區，以假名開了一間保養品公司，自稱「台灣福爾摩沙執行長」。

謝均權與同夥在2011年間，以研發、製造磁能動力車為幌子，陸續在各地召開招商說明會，遊說不知情的民眾投資。該集團宣稱，磁能動力車是革命性發明，不用加油、不用充電，又零污染，可以使用一輩子，吸引23個國家下單訂購，連美國總統歐巴馬都曾派密使來洽談，國內也有汽機車大廠接洽合作，逾千人受騙，詐騙吸金近兩億元。