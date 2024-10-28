快訊

手機調「深色模式」能護眼？ 醫生搖頭：傷害更大

800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

地牛翻身！花蓮規模4地震 宜蘭3級、花蓮2級

聽新聞
0:00 / 0:00

免加油、充電「磁能車」詐騙上億 主嫌遭通緝逃亡9年栽了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

2011年轟動一時，宣稱不用加油、充電的「磁能車」破億元詐騙主嫌謝均權，被判處4年徒刑，他不入監服刑遭通緝，逃亡9年，北市警方日前發現他闖紅燈過馬路上前盤查，他先用假身分證件矇騙，因對方已過世被戳破，自知法網難逃，主動透露「我叫謝均權」，警方查詢後大驚，當下直接逮捕，解送台北地檢署歸案。

文山二分局萬盛派出所長朱俊碩、警員景暐傑10月5日在羅斯福路六段取締交通違規，發現一名男子闖紅燈過馬路，上前了解，過程中謝均權（65歲）十分緊張，頻頻哀求警察「可不可以不要開單」，員警依法先確認身分，要求拿出證件。

謝均權供稱沒帶身分證，掏出一張楊姓男子的汽車駕照給警察，警方輸入警用小電腦查詢，發現「這個人根本早已過世」，認定不對勁當場告知，並質問「所以你是誰，叫什麼名字」。

謝均權疑因遭通緝逃亡許久，早不使用自己真正的身分證字號，已忘記無法交代，員警追問「那你叫什麼名字？」謝均權自知法網難逃，告知「我叫謝均權」，員警再次查詢，確認是自2015年遭台北地檢署通緝、逃亡逾9年的詐欺通緝犯。

警方當場逮捕，謝均權哀求稱知道自己被通緝，希望員警給一點時間安頓、打理生活，警詢後被依偽造文書罪移送法辦，至於銀行法、商業會計法、偽造文書、詐欺等通緝部分，一併解送歸案。

據了解，謝均權遭通緝後，透過朋友關係，弄來楊姓男子的汽車駕照，為了取信盤查員警，還把楊男的駕照照片換成自己的大頭照；他長年住在板橋區，以假名開了一間保養品公司，自稱「台灣福爾摩沙執行長」。

謝均權與同夥在2011年間，以研發、製造磁能動力車為幌子，陸續在各地召開招商說明會，遊說不知情的民眾投資。該集團宣稱，磁能動力車是革命性發明，不用加油、不用充電，又零污染，可以使用一輩子，吸引23個國家下單訂購，連美國總統歐巴馬都曾派密使來洽談，國內也有汽機車大廠接洽合作，逾千人受騙，詐騙吸金近兩億元。

謝均權2011年10月被羈押，11月被最高法院判處有期徒刑4年定讞，北檢通知他2015年1月到案執行，孰料他落跑、人間蒸發，遭通緝時間逾9年。

北市文山二警方日前執行交通違規取締勤務，意外查獲逃亡9年、吸金上億元的詐欺通緝犯謝均權。記者翁至成／翻攝
北市文山二警方日前執行交通違規取締勤務，意外查獲逃亡9年、吸金上億元的詐欺通緝犯謝均權。記者翁至成／翻攝
萬盛派出所警員景暐傑（左）、所長朱俊碩（右）日前執行交通違規取締勤務，意外查獲逃亡9年、吸金上億元的詐欺通緝犯謝均權。記者翁至成／翻攝
萬盛派出所警員景暐傑（左）、所長朱俊碩（右）日前執行交通違規取締勤務，意外查獲逃亡9年、吸金上億元的詐欺通緝犯謝均權。記者翁至成／翻攝
檢調偵辦慶驊公司涉嫌以研發終身免加油電的磁能動力車為幌子，吸金近兩億元，兵分多路搜索該公司，並帶回相關嫌疑人進行偵訊，公司實際負責人謝均權訊後遭檢方聲押獲准。圖／聯合報系資料照
檢調偵辦慶驊公司涉嫌以研發終身免加油電的磁能動力車為幌子，吸金近兩億元，兵分多路搜索該公司，並帶回相關嫌疑人進行偵訊，公司實際負責人謝均權訊後遭檢方聲押獲准。圖／聯合報系資料照

歐巴馬 身分證 通緝

延伸閱讀

北檢查超思案約談陳吉仲林聰賢 黃國昌酸假動作不期待

中橫便道工程車「闖紅燈」閃來車撞山壁 下午3點30分才搶通

影／兒騎機車闖紅燈被陌生人指責 父親護短加入衝突3人互告

彰化通緝犯闖紅燈逃逸害警摔車 2個月追緝終落網

相關新聞

超思版「橘子」？ 關鍵人秦語喬女吳諭非也滯日未歸

超思版「橘子」？台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及約談廠商超思、亮采、畜產會官員及業者被列為被告...

北檢查超思 約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢訊後全請回

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采2家進口商，3名畜產會官員及5名業者被列為被...

女友內褲疑有他人「嘉明味」 想驗DNA天兵情侶竟謊報遭性侵

高雄蘇姓男子懷疑王姓女友出軌，偷聞王女內褲嗅出「嘉明的味道」，想要驗DNA揪出小王，醫院卻稱除非涉及刑案，否則不給驗，王...

遊客駕車行駛南投「全台最爛道路」自撞 法院判國賠13.3萬

南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛道路」之稱，有遊客指控駕車行經卻因路損有高低差，車輪陷坑洞才失速撞山壁，車毀人傷...

新埤鄉長潘和源違反選罷法判刑確定解職 3個月完成補選

屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍參選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」的布條，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無...

免加油、充電「磁能車」詐騙上億 主嫌遭通緝逃亡9年栽了

2011年轟動一時，宣稱不用加油、充電的「磁能車」破億元詐騙主嫌謝均權，被判處4年徒刑，他不入監服刑遭通緝，逃亡9年，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。