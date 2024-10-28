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4年輕人涉殺人未遂 法官裁定羈押禁見

聯合報／ 記者黃宣翰周宗禎／台南即時報導

台南市永康區發生一起殺人未遂案，王姓等4名年輕男子因感情糾紛起衝突，涉嫌持刀將被害人背部砍成重傷，警方獲報昨天將4人依殺人未遂等罪嫌逮捕到案，經檢方複訊後將4人聲請羈押。台南地法官以4人都否認犯行，供詞避重就輕，與證人證述等犯罪細節有所不一致，裁定羈押禁見。

警方調查，兩名剛滿20歲年輕人前天深夜11點因為爭風吃醋起衝突，其中一方到在永康區復國一路堵人，雙方一言不合持棍棒互毆。經查現場至少有7人互毆，混亂中有人持刀偷襲，朝對方背部、腿部擋住捅了好幾刀，傷者血流如注送醫治療中。案發後警方迅速追查涉案者、找到王、李、潘及羅4人偵訊，警方詢問後將4人移送檢方複訊檢察官聲請羈押。

王等4人矢口否認有何殺人主觀犯意，供詞避重就輕，法官認為與證人證述等犯罪細節有所不一致，有共犯尚未到案，參以現今網路資訊發達及現今通訊軟體技術便捷、迅速、私密特性，如令被告等交保在外，非不得透過手機或電腦所載通訊軟體與共犯進行聯繫，有事實足認有刑事訴訟法第101 條第1 項第2 款之勾串共犯及滅證之虞。

法官並以被告所犯第271 條第2項殺人未遂罪嫌，為5年以上有期徒刑重罪，刑度極重，此等重罪本常伴有逃亡高度可能，可預期確有逃亡以規避日後審判及刑罰執行強烈動機，有事實及相當理由足認具有刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押原因。

法官參酌本案造成被害人身體法益之嚴重侵害犯罪情節非輕，且於公眾場所攜帶刀械下手實施強暴，對社會治安影響甚鉅。因此，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告等人身自由私益及防禦權受限制程度，就其目的與手段依比例原則權衡後，認對被告羈押尚屬適當且必要，認為均有羈押之必要，並均禁止接見通信。

台南市永康區發生一起殺人未遂案，王姓等4名年輕男子涉嫌持刀將被害人背部砍成重傷，警方獲報昨天將4人依殺人未遂等罪嫌逮捕到案，經檢方複訊後將4人聲請羈押。台南地法官裁定羈押禁見。圖／本報資料照
台南市永康區發生一起殺人未遂案，王姓等4名年輕男子涉嫌持刀將被害人背部砍成重傷，警方獲報昨天將4人依殺人未遂等罪嫌逮捕到案，經檢方複訊後將4人聲請羈押。台南地法官裁定羈押禁見。圖／本報資料照

刑事訴訟 台南 殺人未遂

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