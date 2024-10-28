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高雄警官酒駕被自家人查獲影像曝 分局嚴懲兩大過免職

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高市湖內警分局兩線兩星袁姓警務員，25日凌晨駕車搖晃，民眾攔下執行臨檢的苓雅分局員警檢舉因而查獲酒駕；分局今以袁警平時考核不佳，酒駕行為嚴重影響警譽，從重記二大過免職；另直屬防治組長記過2次、分局長申誡2次，以儆效尤。

據了解，袁警被自家人攔查查獲酒駕的時間點，剛好是警局在議會業務報告被議員質詢的第3天，觸犯酒駕天條的行為，讓高層震怒，「怎會有這麼不潔身自愛的員警」。

湖內警分局昨晚第一時間，先將依據「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，核予記一大過以上處分，並調整服務地區。

袁警酒駕事情延燒後，分局今表示，針對袁警行政懲處部分，認定袁平時考核不佳且行為嚴重影響警譽，將依據「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重研議予以一次記二大過免職處分；另考監責任部分，因分局長陳義宏就任未滿4個月，自請申誡2次，袁的直屬單位長官防治組組長則記過2次，以儆效尤。

據了解，苓雅警分局凱旋路派出所員警25日凌晨1時許前往中正二路某桌遊店執行臨檢勤務時，一名民眾見有多輛警車在路口，趨前攔下員警告知前方一輛黑色轎車的駕駛沿路開車搖搖晃晃，疑似有酒駕行為。

該輛轎車隨後在警方眼前違規紅燈左轉，又停在三民區和平一路與建國一路口停等紅燈時，違規停在機慢車停等區，警方於是依違規事實攔查駕駛；過程中，警方以酒精感知器測試駕駛袁姓男子，呼氣亮紅燈，有酒精反應。

警方請袁男下車，袁神情迷矇，告知權利時，袁向警方坦承是「自家人」，員警查證其身分，證實為湖內分局兩線兩星的袁姓警務員；執勤員警對自家人不手軟，依規定對袁施以酒測，結果一測，竟高達每公升0.97毫克，依法將他上銬逮捕，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。。

警方查獲袁警酒駕行為的影像今天曝光，只見兩輛警車攔阻袁警的座車，下來3名制服員警，當時身穿PUMA短衫、頭戴棒球帽的袁警，和「自家人」談話時，雙手交叉在胸前，看來些許無奈。

據悉，袁姓警務員年約50歲出頭，身材高大，曾當過業餘模特兒，可說是早期警界的「小鮮肉」，曾歷任楠梓、六龜警分局偵查隊副隊長，自嘲自己是「刑事干菜」非「幹才」，私生活被曾共事過的同事形容「多彩多姿」。

袁去年從刑大調出後，至六龜當警備隊長，今年突被調往湖內分局防治組當警務員；沒料，又發生酒駕行為，所幸酒駕當下未發生致人受傷行為，這次恐因酒駕行為丟了警職。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，兩輛警車攔查（如圖）查獲是自家人，後因酒駕行為，遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，兩輛警車攔查（如圖）查獲是自家人，後因酒駕行為，遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝
高市湖內警分局袁姓警務員25日凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警網攔查查獲是自家人，袁當時雙手交叉一臉無奈，後遭分局重懲記兩大過免處。記者石秀華／翻攝

家人 紅燈 酒駕

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