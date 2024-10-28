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北檢續偵辦進口雞蛋案陳駿季等3人被傳喚 農業部：配合檢調
檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢，以及農業部長陳駿季3人出庭應訊。農業部僅回應，一切配合檢調，目前不便對外說明。
進口蛋爭議去年引爆，藍營民代連環提告，陳駿季上月27日在立法院受訪時表示，有關進口雞蛋行政疏失部分，農業部虛心檢討監察院所提出的糾正，農業部也會配合檢調偵辦。
本月9日在立法院受訪時，陳駿季表示，自己仍未接到檢調傳喚，相信檢調是公平的，也期待檢調釐清所有狀況。
不過今天台北地檢署持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，陳吉仲、林聰賢及陳駿季3人上午便被傳喚出庭應訊，目前正在接受偵訊中。
農業部對此僅指出，一切配合檢調，目前尚不便對外說明。
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