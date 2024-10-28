北檢續偵辦進口雞蛋案陳駿季等3人被傳喚 農業部：配合檢調

對房東而言，能遇到準時繳房租而且愛惜房屋的租客，可說是天上掉下來的禮物，然而，實際上租賃產生的糾紛往往不勝枚舉，台中周姓婦人將一間房間分租給羅姓女子，羅女注重水質潔淨，因此在廚房裝了一台逆滲透淨水器，也給房東使用，羅女後來要提早退租搬走，找人來拆淨水器，房東認為還有租約糾紛拒絕給拆，羅女以肉身阻擋被房東控告涉嫌妨害自由罪嫌，原因是羅女阻礙她行使「留置權」，但最後房客卻獲判無罪確定，法官認為，房東缺了兩要件，根本不能行使留置權。

2024-10-28 11:30