快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢續偵辦進口雞蛋案陳駿季等3人被傳喚 農業部：配合檢調

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢，以及農業部長陳駿季3人出庭應訊。農業部僅回應，一切配合檢調，目前不便對外說明。

進口蛋爭議去年引爆，藍營民代連環提告，陳駿季上月27日在立法院受訪時表示，有關進口雞蛋行政疏失部分，農業部虛心檢討監察院所提出的糾正，農業部也會配合檢調偵辦。

本月9日在立法院受訪時，陳駿季表示，自己仍未接到檢調傳喚，相信檢調是公平的，也期待檢調釐清所有狀況。

不過今天台北地檢署持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，陳吉仲、林聰賢及陳駿季3人上午便被傳喚出庭應訊，目前正在接受偵訊中。

農業部對此僅指出，一切配合檢調，目前尚不便對外說明。

檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚時任農業部長陳吉仲（中）出庭應訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚時任農業部長陳吉仲（中）出庭應訊。記者許正宏／攝影

農業部 陳駿季 雞蛋

延伸閱讀

北檢查超思案約談陳吉仲林聰賢 黃國昌酸假動作不期待

北檢查超思進口蛋 今約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

北檢偵辦進口雞蛋案 傳喚陳吉仲、林聰賢、陳駿季

陳駿季不願編提高公糧價預算 李彥秀：要農民吐口水爭權益？

相關新聞

高雄警官酒駕被自家人查獲影像曝 分局嚴懲兩大過免職

高市湖內警分局兩線兩星袁姓警務員，25日凌晨駕車搖晃，民眾攔下執行臨檢的苓雅分局員警檢舉因而查獲酒駕；分局今以袁警平時考...

北檢查超思案約談陳吉仲林聰賢 黃國昌酸假動作不期待

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今天上午傳喚農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部長陳駿季等3人到案。...

北檢查超思進口蛋 今約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采2家進口商，三名畜產會官員及五名業者被列為被...

免加油、充電「磁能車」詐騙上億 主嫌遭通緝逃亡9年栽了

2011年轟動一時，宣稱不用加油、充電的「磁能車」破億元詐騙主嫌謝均權，被判處4年徒刑，他不入監服刑遭通緝，逃亡9年，北...

4年輕人涉殺人未遂 法官裁定羈押禁見

台南市永康區發生一起殺人未遂案，王姓等4名年輕男子因感情糾紛起衝突，涉嫌持刀將被害人背部砍成重傷，警方獲報昨天將4人依殺...

用留置權反制房客提前解約 房東官司吞敗缺了2要件

對房東而言，能遇到準時繳房租而且愛惜房屋的租客，可說是天上掉下來的禮物，然而，實際上租賃產生的糾紛往往不勝枚舉，台中周姓婦人將一間房間分租給羅姓女子，羅女注重水質潔淨，因此在廚房裝了一台逆滲透淨水器，也給房東使用，羅女後來要提早退租搬走，找人來拆淨水器，房東認為還有租約糾紛拒絕給拆，羅女以肉身阻擋被房東控告涉嫌妨害自由罪嫌，原因是羅女阻礙她行使「留置權」，但最後房客卻獲判無罪確定，法官認為，房東缺了兩要件，根本不能行使留置權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。